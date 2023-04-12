Küçükçekmece'de oyuncak silah patladı: 1 kişi yaralandı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.Oyuncak silahta kullanıla kapsül az daha can alıyordu.Öğlen saatlerinde İnönü Mahallesi Oğuzhan Sokak'taki evde korku dolu anlar yaşandı.Oyuncak silahlar için kapsül sattığı belirtilen 40 yaşındaki Ayşe Özcan'ın elinde toplu olarak bulunan kapsüller patladı.Özcan yaralanırken evin camları da kırıldı. Evden çıkan dumanı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.Sağlık ekipleri patlama sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ayşe Özcan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı.Anne Gülden Özcan şu şekilde konuştu:'Kapsülleri kağıdın içerisinden çıkarttı. Ortadan böldüğü sırada patlama oldu. 'Anne sana bir şey oldu mu?' dedi. Elinden çekip dışarıya çıkarttım. Cam çerçeve kırıldı.'