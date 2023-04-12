Kılıçdaroğlu'ndan cesaret bulan Demirtaş mahkeme heyetine tehditler savurdu

Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin yanı sıra eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada konuşan HDP'li Demirtaş, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cesaret bularak mahkeme heyetine tehditler savurdu. Demirtaş, "Avukatlarımız kapsamlı dosyalar hazırlamışlar, sadece gününü bekliyoruz. O sırada sanık sandalyelerinde biz değil, sizler oturacaksınız" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, HDP'li seçmene seslenerek, "Demirtaş'ın, Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" ifadelerini kullanmıştı.

HDP'li Selahattin Demirtaş Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cesaret bularak, Kobani duruşmasındaki savunmasında mahkeme heyetini hedef aldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu HDP'li seçmene seslenerek 'Demirtaş'ın, Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız' ifadelerini kullanmıştı.Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen duruşmada konuşan Demirtaş, Kılıçdaroğlu'ndan cesaret bularak mahkeme heyetine tehditler savurdu.Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katılan Demirtaş, mahkeme üyelerini hedef alarak. 'Bütün savcılar, istinaf mahkemeleri üyeleri, dosyalarımıza bakmayan Anayasa Mahkemesi üyeleri, sunduğumuz delilleri dikkate almayan Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin tamamı anayasal düzene kumpas kurarak, örgüt kurarak müdahale etmiştir. Avukatlarımız kapsamlı dosyalar hazırlamışlar, sadece gününü bekliyoruz. O sırada sanık sandalyelerinde biz değil, sizler oturacaksınız' şeklinde konuştu.İddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle terör örgütü DEAŞ'ın Kobani'ye (Ayn el-Arap) saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP yönetimi ile terör örgütü PKK elebaşları, sokağa çıkma çağrısında bulundu.Bunun üzerine aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.Olayların azmettiricisi olmakla suçlanan eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu 73'ü firari 108 sanık hakkında 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.