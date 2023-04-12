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HÜDA PAR 'Seçim 2023 Vizyon Belgesi'ni açıkladı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülke yönetmenin imkanı yakalandı

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, düzenlediği basın toplantısıyla partisinin "Seçim 2023 Vizyon Belgesi"ni açıkladı. Açıklamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile millet lehine önemli değişiklikler ve ilerlemelerin kaydedildiğini dile getiren Şahin, "Mescid-i Aksa’nın ve Filistinli kardeşlerimizin siyonistlerin olmayan insafına terk edilmemesi için, İslam ülkeleriyle ve Müslüman halklarla kardeşlik hukukuna göre yardımlaşmak için HÜDA PAR Mecliste olmalıdır." dedi.

HÜDA PAR 'Seçim 2023 Vizyon Belgesi'ni açıkladı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülke yönetmenin imkanı yakalandı
Ekleme: 12.04.2023 - 17:59 Güncelleme: 12.04.2023 - 18:14 / Editör: Ozge Selin
HÜDA PAR 'Seçim 2023 Vizyon Belgesi'ni açıkladı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ülke yönetmenin imkanı yakalandı
HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, tarıma dayalı sanayinin teşvik edilmesi ve çiftçinin ürününe 'değerinde alım' garantisi verilmesi için partisinin Mecliste olması gerektiğini belirtti.

Şahin, HÜDA PAR Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında partisinin 'Seçim 2023 Vizyon Belgesi'ni açıkladı.

Geçmişte yönetimlerin askeri darbelerle vesayet altına alındığını ifade eden Şahin, Türkiye'de 70 yıl boyunca parlamenter sistemin uygulandığını, parçalı koalisyonlar döneminde ülkenin ekonomik, siyasi ve sosyal çalkantılara sürüklendiğini söyledi.

Hazırladıkları vizyon belgesinde özgürlükler, insan hakları, Kürt sorunu ve demokratikleşmede yaşanan sıkıntıların ele alındığını kaydeden Şahin, 'Gelecekte güven ikliminin inşası ile birlikte kardeşlik hukukunun tesisi için alternatif tek lider olmasından hareketle Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci kez destekleme kararı aldık. Sayın Erdoğan'ın ilk turda kazanması için seçim kampanyası boyunca gayret göstereceğiz.' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile millet lehine önemli değişiklikler ve ilerlemelerin kaydedildiğini dile getiren Şahin, 'Yetkisini milletten almayan azgın bir azınlığın tahakkümüne imkan sağlayan vesayet odakları geriletilmiş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sadece millet iradesi doğrultusunda ülke yönetmenin imkanı yakalanmıştır.' diye konuştu.

'Türkiye çok önemli ve kritik bir kavşağa girdi'

Siyaset anlayışlarında sadece yanlışa muhalefet olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

'Siyaset kaos çıkarmak, kargaşa üretmek, çatışma ve anlaşmazlıkları körüklemek ve sorunları içinden çıkılmaz hale getirmek için yapılmaz. Tam tersine siyaset, adalet temelinde bir düzen inşa etmek, toplumsal barışı tesis etmek, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek, var olan sorunlara kalıcı çözümler üretmek, yeni sorun alanlarının oluşmasını engellemek ve nihayetinde toplumun huzurunu ve refahını temin etmek için yapılır.'

Türkiye'nin, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken çok önemli ve kritik bir kavşağa girdiğini ifade eden Şahin vizyon belgesine ilişkin şunları kaydetti:

Şahin'den Mescid-i Aksa ve Filistin mesajı

'Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi için, tarıma dayalı sanayinin teşvik edilmesi için, çiftçinin ürününe 'değerinde alım' garantisi verilmesi için, yerli SİHA kadar önemli olan yerli tohum ve yerli gübre üretmek için, ihtiyacı olan her köye bir ziraat mühendisi ve bir veteriner hekim atanması için HÜDA PAR Mecliste olmalıdır. Ülkenin dış politikasının, adalet ve hakkaniyet ile kardeşlik ve dayanışma temelinde şekillenmesi için, daima zulme karşı ve mazlumdan yana bir duruş sergilenmesi için, Mescid-i Aksa'nın ve Filistinli kardeşlerimizin siyonistlerin olmayan insafına terk edilmemesi için, İslam ülkeleriyle ve Müslüman halklarla kardeşlik hukukuna göre yardımlaşmak için HÜDA PAR Mecliste olmalıdır.'
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