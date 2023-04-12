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HDP'nin itiraflarını görmezden gelen CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: Bir pazarlık yapmadık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı katıldığı canlı yayında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren HDP ile CHP arasında bir pazarlık yapılmadığını öne sürdü. Salıcı'nın sözleri günlerdir HDP kanadından yapılan "Abdullah Öcalan dahil tüm PKK'lıları serbest bırakacağız" açıklamalarını akıllara getirdi. HDP'li Sırrı Sakık,geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'kapalı kapılar ardında konuşulanları deklare etme' çağrısında bulunmuştu.

HDP'nin itiraflarını görmezden gelen CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: Bir pazarlık yapmadık
Ekleme: 12.04.2023 - 21:20 Güncelleme: 12.04.2023 - 21:32 / Editör: Ozge Selin
HDP'nin itiraflarını görmezden gelen CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: Bir pazarlık yapmadık
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirledi.

HDP ile yan yana görünmekten kaçınan CHP liderine ilk tebrik Kandil ve HDP'den geldi. Terörist elebaşlarından Duran Kalkan ve Sabri Ok, Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini belirtip, '100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız' dedi.

Geçtiğimiz günlerde PKK kanadından kendisine yönelik yapılan destek açıklamalarına değinen Kılıçdaroğlu, kaçamak yanıtlar vererek, terörü sadece Türkiye'de değil tüm Orta Doğu'da bitireceklerini öne sürdü. 'Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışı benimseyeceğiz.' diyen Kılıçdaroğlu, 'Bölgede terörden bıktık. Sadece biz değil Orta Doğu halkları da terörden bıktı. O bölgeyi tamamen terörden temizlemek zorundayız.' ifadelerini kullandı.

PKK'nın desteklerine ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu tepkilerin odağında

Terör örgütünün elebaşları tarafından desteklenen CHP lideri, kendisine yöneltilen tepkileri kulak arkası etmeye gayret gösterse de yayınladığı videolardan birisinde örgüte isim vermeden bela okumakla yetindi.

HDP'nin itiraflarını görmezden gelen CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: Bir pazarlık yapmadık

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı katıldığı KRT TV canlı yayınında, HDP ile CHP arasında bir pazarlık yapılmadığını öne sürdü. Salıcı açıklamasında, 'CHP, HDP ile diyelim gizli kapılar ardında pazarlık yapıldı? Elinizde kanıt var mı? Toplantı salonunu mu dinliyorlar? Ben o salondaydım. HDP Eş Başkanları ve CHP Genel Başkanı ne açıkladıysa o. Heyetin konuşacağı gündemler zaten bellidir.' dedi.

Salıcı'nın sözleri günlerdir HDP kanadından yapılan 'Abdullah Öcalan dahil tüm PKK'lıları serbest bırakacağız' açıklamalarını akıllara getirdi.

Öcalan ve PKK'lılara 'özgürlük' vaadi

HDP kanadından son bir haftada yapılan açıklamalardan bazıları şöyle:

Sırrı Sakık: 'Öcalan'ı ve PKK'lıları genel afla serbest bırakacağız'
Sait Dede: '14 Mayıs seçim günü değil hesap sorma günüdür'
Feleknas Uca: '15 Mayıs'ta da zindanların kapılarını açacak ve Öcalan'ı özgürlüğüne kavuşturacağız'
Hasan Cemal: 'Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Gündemde hapisteki bütün tutsakların salınması var.'
Cengiz Çandar: 'Yeni bir çözüm ve müzakere süreci olması için bu cumhurbaşkanının gitmesi lazım, bu parlamentonun değişmesi lazım. Buna mecbur. Emek ve Özgürlük İttifakı Türkiye'nin geleceğinde kilit rol oynayacak'
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