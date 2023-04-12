Gelecek Partisi'nden Demirtaş ve Kavala vaadi: Suç işlememelerine rağmen hürriyetlerinden mahrumlar

Türkiye'de tek bir gündem var; Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri.Pusulada yer alacak isimlerin netleşmesinin ardından partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Böylelikle siyaset arenasında heyecan bir kez daha arttı ve son düzlüğe girildi. Bu süreçte parti liderleri televizyon ekranlarında, sosyal medyada ve meydanlarda 14 Mayıs'a yönelik demeçler vermeye başladı. CHP Lideri ve Milleti İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu millet buluşmalarını yürütürken, AK Parti'de ise büyük bir coşkuyla milletvekili adayları tanıtıldı.Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği son günlerde, muhalefet cephesinin vaatleri bitmiyor.En çok dikkat çeken ise HDP'ye masada yer açılmasının ardından tutuklu bulunan isimlere özgürlük verileceği vaadi. Daha önce Kılıçdaroğlu'nun birçok kez dile getirdiği, 'Demirtaş ve Kavala'nın serbest kalması için bize katılın.' demeçlerine bir yenisi daha eklendi.Bu kez destek, Ahmet Davutoğlu'nun Genel Başkanı olduğu Gelecek Partisi'nden geldi. Partinin Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Antalya Milletvekili Adayı Serap Yazıcı, dün akşam Fatih Altaylı'nın Habertürk'te sunduğu 'Teke Tek' programına konuk oldu.Burada, seçimi kazanmaları durumunda atacakları adımları anlatan Yazıcı'nın gündeminde de Demirtaş ve Kavala vardı.Yazıcı şu ifadeleri kullandı:Cumhurbaşkanlığını kazandığımız takdirde Türkiye için çok ciddi reformlar yapabiliriz. Geçiş yol haritasında Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini yardımcıların da katılımıyla, uzlaşmayla düzenleyecek. O metinler aracılığıyla pek çok reformu yapabiliriz. Biz hukukun sınırları içinde kalacağız. Türkiye'de tek sorunlardan biri keyfi tutuklamalar. Ve bunların uzun sürmesi, ifade hürriyetinin ihlal edilmesi. Pek çok muhalif figürün suç işlememiş olmasına rağmen hürriyetlerinden mahrum kalmaları. Bunun iki örneği Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş. Uluslararası camiadaki taahhütlerimize uymuş olsaydık, ne Demirtaş ne Kavala ve ne benzerleri içeride olacaktı. Demokratik hukuk devletini kurmak Türkiye'yi oksijen pompalamak anlamına gelecek. Parlamento kurulduğunda, sandalye dağılımını gördüğümüzde, acaba anayasa değişikliğini isteyen sadece biz mi olacağız? Bana kalırsa Adalet ve Kalkınma Partisi'ndekiler bizden daha fazla parlamenter sistem isteyebilecek.Benzer destek CHP kanadından sık sık gelmeye devam ediyor.Kılıçdaroğlu'nun dış politika danışmanı olan CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, ABD basınına verdiği röportajda Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı serbest bırakacaklarını belirtmişti.Öte yandan 6'lı masanın bir diğer ayağı olan Deva Partisi Lideri de özgürlük vaadine sessiz kalmayan isimlerden.Babacan, Ekrem İmamoğlu'na getirilen siyasi yasak sonrası Saraçhane'de düzenlenen mitingde, Selahattin Demirtaş'a hukuksuzluk yapıldığını ve bunu kabul etmediğini söylemişti.