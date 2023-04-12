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Beyaz Gazete
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Fatih Portakal'dan 'Kılıçdaroğlu seçilirse iki bakanı belli' iddiası: 'Sınırımızda PYD olsun' diyen Muharrem Erkek'i Adalet Bakanı yapacak

Fatih Portakal, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çanakkale mitinginde 'bakan olacaklar' diyerek işaret ettiği CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek için düşünülen bakanlıkları açıkladı. Portakal, Muharrem Erkek'in Adalet Bakanı, Ahmet Akın'ın ise Enerji Bakanı olmasının planlandığını iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanı yapacağı öne sürülen Muharrem Erkek, terör örgütü PKK'nın uzantısı PYD'ye ilişkin yaptığı skandal açıklamayla gündeme gelmişti. Erkek, "Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun" ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Portakal'dan 'Kılıçdaroğlu seçilirse iki bakanı belli' iddiası: 'Sınırımızda PYD olsun' diyen Muharrem Erkek'i Adalet Bakanı yapacak
Ekleme: 12.04.2023 - 15:32 Güncelleme: 12.04.2023 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Fatih Portakal'dan 'Kılıçdaroğlu seçilirse iki bakanı belli' iddiası: 'Sınırımızda PYD olsun' diyen Muharrem Erkek'i Adalet Bakanı yapacak
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Çanakkale'de açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını tamamlamasının ardından kürsüye Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Akın ve Muharrem Erkek ile milletvekili adayları davet edildi.

Kılıçdaroğlu, Erkek ve Akın'ın kürsüye geldiği anda 'Unutmayın, Balıkesir'in ve Çanakkale'nin birer bakanı olacak' açıklamasında bulundu.

'Kılıçdaroğlu'nun iki bakanı belli'
Sözcü TV'deki yayında konuşan Portakal, iki isim için düşünülen bakanlıkları açıkladı. Portakal, Erkek'in Adalet Bakanı, Akın'ın ise Enerji Bakanı olarak düşünüldüğünü söyledi.

Portakal'ın açıklaması şöyle:
'Önemli bir haber paylaşayım sizlerle. Daha doğrusu bir kulis bilgisi. Millet İttifakı iktidar olursa bakan olacak iki isim açığa çıktı. Eğer Kılıçdaroğlu seçilecek olursa Muharrem Erkek ve Ahmet Akın bakan olacak. Orada da bu isimlerin tanıtımı yapıldı. Çünkü bu iki isim milletvekili adayı olarak gösterilmedi. İkisi de genel başkan yardımcısı.

'Muharrem Erkek Adalet Bakanı; Ahmet Akın Enerji Bakanı'
Bildiğim ve öğrendiğimi kadarıyla da Muharrem Erkek, eğer Kılıçdaroğlu seçilirse Adalet Bakanı olacak. Ahmet Akın için de Enerji Bakanlığı iddia ediliyor.'

CHP'li Erkek 'sınırımızda PYD olsun' demişti
Muharrem Erkek, terör örgütünü öven ifadeler içeren bir konuşmasında, 'Bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Biz yalnızca bölgemizde değil, Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak zorundayız. Öncülük yapmak zorundayız' ifadelerini kullanmıştı.
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Fatih Portakal'dan 'Kılıçdaroğlu seçilirse iki bakanı belli' iddiası: 'Sınırımızda PYD olsun' diyen Muharrem Erkek'i Adalet Bakanı yapacak
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