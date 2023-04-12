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Eskişehir'de 12'si asker 14 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü tutuklandı

Kontrolden çıkarak askeri araç ile kamyonete çarpan sürücü verdiği ifadede, "Zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolümü kaybettim" dedi.

Ekleme: 12.04.2023 - 11:06 Güncelleme: 12.04.2023 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Eskişehir'de 12'si asker 14 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü tutuklandı
Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde askeri aracın da içinde bulunduğu bir kaza meydana geldi.

A. D. idaresindeki yolcu otobüsü, seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek Ali Sert'in kullandığı minibüs ile jandarma personelini taşıyan minibüse çarptı.

2 askerin hayati tehlikesi bulunuyor
Kazanın şiddetiyle ortalık adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 12'si asker 14 kişinin yaralandığını belirledi.

Yaralı jandarma personellerinin 2'sinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Tutuklandı
Öte yandan gözaltına alınan sürücü A.D. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'Yorgun ve uykulu değildim'
Cezaevine gönderilen yolcu otobüsü şoförü Adem D., hakim karşısında verdiği ifadede şunları söyledi:

'Viraja girdiğim esnada havanın sisli ve zeminin ıslak olması nedeniyle kontrolümü kaybettim. Bunun neticesinde de karşıdan gelen jandarma aracına ve diğer iki araca çarptım. Otobüsü sabah 06.00 da devralmıştım. Yorgun ve uykulu değildim. Olayla ilgili bir kastım bulunmamaktadır. Kazadan dolayı pişmanım.'

Eskişehir'de 12'si asker 14 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü tutuklandı

Eskişehir'de 12'si asker 14 kişinin yaralandığı kazada otobüs şoförü tutuklandı

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