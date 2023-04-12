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CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan 'partililer CHP'ye oy vermeyecek' iması: Listelerde kendilerini görmüyorlar

CHP'nin milletvekili aday listesine kendi tabanından gelen tepkiler dinmiyor. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında, CHP'lilerin bu listelere oy vermeyeceğini ifade etti. "Kaç milletvekili seçilecek de 40'ını verdiniz?" tepkisini gösteren Saymaz, "CHP kitlesi oy verecek ama CHP'liler kendilerini görmediği listelere hangi motivasyonla oy versinler?" diye konuştu.

CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan 'partililer CHP'ye oy vermeyecek' iması: Listelerde kendilerini görmüyorlar
Ekleme: 12.04.2023 - 18:55 Güncelleme: 12.04.2023 - 19:08 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan 'partililer CHP'ye oy vermeyecek' iması: Listelerde kendilerini görmüyorlar
Türkiye, 32 gün sonra 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Partilerin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi geçtiğimiz hafta sonu sona erdi. Listelerin YSK'ya teslim edilmesi sonrası partilerin aday gösterdiği isimler de kamuoyuyla paylaşıldı.

CHP'nin listesinde yer alan bazı isimler dikkat çekti ve muhalefet kanadında büyük tartışmalar çıktı.

Listeler açıklandı CHP yandaşları küplere bindi

Başta DEVA Partili Sadullah Ergin ve geçmişte AK Parti'de siyaset yapan bazı isimlerin CHP listelerinden milletvekili adayı olması, CHP yandaşlarını bir hayli kızdırdı. Geçtiğimiz yıllarda Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile kişisel tartışmalara giren Ergin'in CHP listesinden aday olmasına tepki gösteren İsmail Saymaz, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay'ın başını çektiği CHP'liler, 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı.

CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan 'partililer CHP'ye oy vermeyecek' iması: Listelerde kendilerini görmüyorlar

CHP'nin milletvekili aday listesine kendi tabanından gelen tepkiler günler geçmesine rağmen dinmedi. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında, CHP'lilerin bu listelere oy vermeyeceğini ifade etti.

'Kaç milletvekili seçilecek de 40'ını verdiniz?' tepkisini gösteren Saymaz, 'CHP kitlesi oy verecek ama CHP'liler kendilerini görmediği listelere hangi motivasyonla oy versinler?' diye konuştu.

'Bu partiler kendi logolarıyla girseler hiç vekil çıkaramayacaklardı'

Geride kalan gün CHP milletvekili adayları listesi üzerinden partiye, 'Seçimden sonra TBMM'de iki AK Parti olacak. Biri mevcut AK Parti, öteki de CHP listelerinden girecek olan eski AK Parti.' şeklinde eleştirilerde bulunan ve tepkilerin hedefi haline gelen Saymaz sözlerinin devamında şunları söyledi:

'DEVA Partisi 12-13 seçilecek yer, Saadet Partisi 9-10 Demokrat Parti'ye 3 İYİ Parti'ye de 5 toplamda da 40 seçilebilecek yerden milletvekili verdiler. Hakkaniyete aykırı. Kaç vekil seçilmiş de 40'ını verdiniz siz? CHP kitlesi oy verecek ama CHP'liler kendilerini görmediği listelere hangi motivasyonla oy versinler? Bu partiler her yerde örgütlü bile değil. İstanbul, Ankara gibi bölgelerden hangi veriye göre verdiniz? Ankete mi baktınız? Temayül mü yaptınız? Bunlar kendi logolarıyla girseydi kaç vekil çıkaracaktı? Hiç çıkaramazlardı. Orantısız biçimde bu kontenjanları açtınız.'
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