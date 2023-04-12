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CHP medyasından Muharrem İnce'ye 'sahte istifa' operasyonu...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye adaylıktan çekilmediği gerekçesiyle CHP'den tepkiler gelmeye devam ederken bugün, parti kurucu üyesi Ali Dursun adına bir istifa metni yayınlandı. Twitter'da yayınlanan istifa metninde, Genel Disiplin Kurulu üyesi Orhan Şimşek’in fotoğrafı kullanıldı. Ancak, istifa metninin sahte bir hesaptan paylaşıldığı ve gereçği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Ekleme: 12.04.2023 - 18:34 Güncelleme: 12.04.2023 - 18:48 / Editör: Ozge Selin
CHP medyasından Muharrem İnce'ye 'sahte istifa' operasyonu...
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye CHP kanadından adaylıktan çekilmediği gerekçesiyle tepkilere gelmeye devam ederken bugün, parti kurucu üyesi Ali Dursun adına bir istifa metni yayınlandı. Söz konusu hesapta Genel Disiplin Kurulu üyesi Orhan Şimşek'in fotoğrafı kullanıldı.

Ali Dursun adına istifa metni yayınlandı

Sosyal medya platformu Twitter'da yayınlanan istifa metninde şu ifadelere yer verildi:

'Memleket Partisi'nden istifa ettiğimi tüm dostlara duyurmak istiyorum. Memleket Partisi'nin amacı seçimleri kazanmak değil, muhalefete seçimi kaybettirmektir. Siyasi kariyerimi noktalıyorum.'

CHP medyasından Muharrem İnce'ye 'sahte istifa' operasyonu...

Fotoğrafı kullanılan Orhan Şimşek'ten açıklama: Seçimler yaklaştıkça trollerin yaptığı bir iş

Ancak, açılan hesabın sahte olduğu ve Dursun'un istifa etmediği ortaya çıktı. Oda Tv'de yer alan habere göre, Orhan Şimşek, 'Bu fotoğraf parti internet sitemizden alınmış, istifa etmem söz konusu değil. Seçimler yaklaştıkça trollerin yaptığı bir iş. Daha önce sayın İpek Özkal ve Ümran Köksüz adına da böyle hesaplar açılmıştı' açıklamasında bulundu.
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