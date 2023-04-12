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CHP'lilerin 'HDP ile PKK ayrı' iddiaları TİP'li Ahmet Şık'ın sözlerini akıllara getirdi: Cemil Bayık ile görüştüm HDP-PKK arasında görüş ayrılığı yok

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP arasındaki kirli pazarlıklar geride kalan gün bir kez daha ortaya çıkmıştı. HDP'den aday gösterilen Hasan Cemal, "Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız." itirafında bulunurken diğer HDP'li Cengiz Çandar ise, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yeni bir müzakere sürecine ve anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu söylemişti. CHP kanadından yapılan açıklamalarda ise HDP'nin PKK ile ilişkisi olmadığı öne sürülmüştü. Tüm bu yaşananlar TİP'li Ahmet Şık'ın sözlerini akıllara getirdi. Şık 2019 yılında yaptığı bir açıklamada, teröristbaşı Cemil Bayık ile görüştüğünü ve HDP-PKK arasında görüş ayrılığı olmadığını anlatmıştı. Şık açıklamasında, "Bilerek söylüyorum. HDP ile PKK arasında görüş ayrılığı yok. Demirtaş'la PKK arasında görüş ayrılığı yok" demişti.

CHP'lilerin 'HDP ile PKK ayrı' iddiaları TİP'li Ahmet Şık'ın sözlerini akıllara getirdi: Cemil Bayık ile görüştüm HDP-PKK arasında görüş ayrılığı yok
Ekleme: 12.04.2023 - 22:11 Güncelleme: 12.04.2023 - 22:28 / Editör: Ozge Selin
CHP'lilerin 'HDP ile PKK ayrı' iddiaları TİP'li Ahmet Şık'ın sözlerini akıllara getirdi: Cemil Bayık ile görüştüm HDP-PKK arasında görüş ayrılığı yok
Terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa, cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Büyük bir gerilimle adaylığı kapan Kılıçdaroğlu, ilk iş olarak HDP'yi ziyaret etti ve 'herkesle kucaklaşacaklarını' söyledi.

Adaylığını ilan eden Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik HDP ve PKK'dan

HDP ziyaretinden memnuniyet duyan Kandil, Kılıçdaroğlu'na destek mesajları paylaştı. PKK elebaşı Duran Kalkan, '6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır' derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise '100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız' imasında bulundu.

Geçtiğimiz günlerde PKK kanadından kendisine yönelik yapılan destek açıklamalarına değinen Kılıçdaroğlu, kaçamak yanıtlar vererek, terörü sadece Türkiye'de değil tüm Orta Doğu'da bitireceklerini öne sürmüştü. 'Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışı benimseyeceğiz.' diyen Kılıçdaroğlu, 'Bölgede terörden bıktık. Sadece biz değil Orta Doğu halkları da terörden bıktı. O bölgeyi tamamen terörden temizlemek zorundayız.' ifadelerini kullanmıştı.

PKK'nın desteklerine ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu tepkilerin odağında

Terör örgütünün elebaşları tarafından desteklenen CHP lideri, kendisine yöneltilen tepkileri kulak arkası etmeye gayret gösterse de yayınladığı videolardan birisinde örgüte isim vermeden bela okumakla yetindi.

Kılıçdaroğlu'nun dostları kirli pazarlıkları itiraf etti

Kılıçdaroğlu'nun kirli pazarlıklarına dair detaylar HDP tarafından açıklanmaya başladı. HDP'den aday gösterilen Hasan Cemal, 'Bu düzeni değiştirmek için geliyoruz. Elbette hapisteki bütün tutsakların salınması var. Her şeyi yeni baştan inşa etmek zorundayız.' itirafında bulunurken diğer HDP'li Cengiz Çandar ise, Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda yeni bir müzakere sürecine ve anayasayı değiştirmeye 'mecbur' olduğunu söyledi.

CHP HDP'ye bakanlık vadetmişti

CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye elbette bakanlık verilebileceğini söylemişti. Büyük bir infiale neden olan sözler sonrasında CHP kanadından yapılan açıklamalarda HDP'nin bir siyasi parti olduğu ve terör örgütü PKK ile ilişkisi olmadığı öne sürülmüştü.

CHP'li Engin Altay: HDP'nin PKK ile ilişkisini görmedim

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, partisinin ittifak içinde olduğu HDP ile ilgili açıklamalarda bulunmuş, 'HDP'yi terör örgütü olarak görmüyorum' demişti. Altay, 'HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimalize etmesini ben de isterim. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum.' diye konuşmuştu.

CHP'lilerin 'HDP ile PKK ayrı' iddiaları TİP'li Ahmet Şık'ın sözlerini akıllara getirdi: Cemil Bayık ile görüştüm HDP-PKK arasında görüş ayrılığı yok

CHP'lilerin kirli pazarlıkları tek tek gün yüzüne çıkarken TİP vekili Ahmet Şık'ın geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. HDP'den vekil seçilen ve daha sonra TİP'e Şık katıldığı yayında, 'Şu tezinize katılmıyorum. 'HDP ne kadar barışı önceliyorsa PKK ya da PKK içerisinde bir grupta aksi davranıyor' yorumunu kabul etmiyorum. 2015 seçimleri öncesi Kandil'e gittim. Cemil Bayık ile görüştüm. Bilerek söylüyorum. HDP ile PKK arasında görüş ayrılığı yok. Demirtaş'la PKK arasında görüş ayrılığı yok.' ifadelerini kullanmıştı.

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