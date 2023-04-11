  • USD: 19,26 - 19,30
  • EURO: 21,00 - 21,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'ta başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Ekleme: 11.04.2023 - 23:17 Güncelleme: 12.04.2023 - 00:17 / Editör: Ozge Selin
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'ta başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.


İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...

SEÇİME KENDİ LOGOLARIYLA GİRECEKLERDİ!

“Bunların her işi böyle. Ali Babacan zaten duruşu olmayan bir kişi olduğu için onun söylediği sözde aynı Kılıçdaroğlu'nun ki gibi olmuş. Körle yatan şaşı kalkar, bunlar da aynı duruma gelmiş durumdalar. Ali Babacan, ‘Hodri meydan. Kendi logomuzla giriyoruz.' demişti. Niye giremiyorlar kendi logolarıyla? Bunun tek bir sebebi var. Kendilerine güvenleri yok. Çünkü, vatandaştan oy alamayacaklarını düşünüyorlar ama bir yandan da Sayın Kılıçdaroğlu'na bir anlamda köşeye sıkışmış bir kişi olarak, ‘bana şu kadar vekil vereceksin, bu kadar vekil vereceksin.' diye köşeye sıkıştırıp ondan bu vekilleri kopartma davasındalar. Ama bir siyasi lider kendi partisine güvense, kendisine güvense seçime girer. Mesela Muharrem İnce... Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Ben şahsen kendisini ideolojik açıdan beğenmiyorum, duruşlarımız da çok farklı yerlerde ama kendine güvendi. ‘Benim bir duruşum var arkadaş. Ben gireceğim, ne kadar oy alacağım, almayacağım göreceğiz.' dedi. Gelen anketlerde de CHP'de ciddi bir erimeye yol açtığı da ortada.”

Ali Babacan'ın söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “Çınar yaprak olacakmış, devanın damlası olacakmış. Peki bunlar nerede? Yapraklar, damlalar hepsi şuan da maalesef listede yoklar ve bu şekilde vatandaşın önüne çıkıyorlar. İşte bunlar kendilerine güvenmeyen kişiler. Bizi izleyen aziz milletimizin öncelikli olarak bilmesi gereken bu. Bunların bir oyu yok. Zaten Ahmet Davutoğlu 0.1'in altında bir oy alacak. Yani Demokrat Parti'nin ismi bilinmeyen liderinin, Demokrat Partililerin, Ahmet Davutoğlu'ndan daha çok oy alabileceklerini düşünüyorum. Süreç bu şekilde devam edecek. Şimdi bu 0.1'ler bir araya gelecekler, bakalım seçimin sonunda neler olacak hep birlikte göreceğiz.” dedi.

SAADET PARTİLİ İSİMDEN AKIL ALMAZ AÇIKLAMA: “İNANCIMIZ GEREĞİ CEHP LİSTESİNDEYİZ”

“Artık Saadet Partisi işin iyice boyutunu aştı. İnançları gereğiymiş CHP'ye destek vermek ve onların listesinden girmek. Hangi inançta yazıyor bu? Hangi inançta CHP ile hareket etmelisiniz diye size öğrettiler? Siz bunca yıldır inancınızın gereğini öğrenememiş bir kişisiniz. Başörtülülerin, başörtüsünü yasaklamak isteyenlerle, Ayasofya'nın bir kısmını şimdi Saadet Partililer de müze yapalım diyorlar. Kılıç hakkıyla aldığımız, fetihin sembolü olan Ayasofya'nın bir kısmını müze yapacaklarmış. Rahmetli hocamı cezaevine attırmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzalarıyla, o ikna odalarını kuran CHP'lilerle, müslümanlara birçok kez hakaret eden CHP'lilerin sözlerini getirdim gösterdim. Bunların hiç biri onlar için bir önem sarf etmiyor. Neymiş? İnançları gereğiymiş... İnanın bunun bir vebali var. Tabi ki biz bu konuyla ilgili ahkâm kesemeyiz, bu konuyla alakalı bir şey söyleyemeyiz ama göreceksiniz, Saadet Partili seçmenin bir kısmı Sayın Cumhurbaşkanına bir kısmı da Sayın Fatih Erbakan'a oy verecek. Bunların da aslında bir oyu kalmadı ama tabi ‘Süreç nereye gidecek? Buradan kaç tane milletvekili kopartacağız?' bunun derdindeler. Bakalım neler olacak? Bunu da göreceğiz.”

İYİ PARTİLİ AYTUN ÇIRAY’DAN ‘OYLARIMIZ BARAJ ALTI’ İTİRAFI

İYİ Partili Çıray’ın ’14 Mayıs sonrası Türkiye’ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir’de saygıdeğer Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması... Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk’ paylaşımı hakkında konuşan Osman Gökçek, “Benim için buradaki önemli konulardan bir tanesi şu, Sayın Akşener’in ismini hiç anmıyor farkında mısınız? Tek kelime yok. Kılıçdaroğlu’nun ismini anıyor, bu bir. İkincisi, ‘Yaşasın Atatürk’ demiş Aytun Çıray. Bir kere şunu bir çürütelim. ‘Mustafa Kemal’in itleri’ diyerek size hitap edenlerle bir aradasınız. O yüzden ‘Yaşasın Atatürk’ diyemezsiniz.

Aytun Çıray, ‘Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için...’ demiş. Ben diyordum ki yayınlarda ‘İYİ Parti’nin oyları çok ciddi anlamda azaldı.’ ama şimdi kendileri bile baraj altına düştüklerini söylemeye başladılar.” şeklinde konuştu.


Ayrıntılar geliyor...
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Kemal Kılıçdaroğlu 'bakanlık vadettiği' 2 ismi açıkladı: Terörü öven skandal sözleri ortaya çıktı!
İmamoğlu'nun metro çelişkisi ! Yalanı elinde patladı
Diyarbakır'da seçim bürolarının açılışındaki terör örgütü propagandasına soruşturma
Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarıdan 2 bomba ile...
Bahçeli'den Avrupa'daki Türklere 14 Mayıs çağrısı: Sandığa yansıyacak irade tarihi önemde
Kılıçdaroğlu'nun 'soğan' algılarına Tarım Bakanlığından kalem kalem yanıt: Halkımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir
Terörist cenazelerinde boy gösteren ve savunma sanayiini hedef alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız
AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklanacak
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Bakanlık bir bir bitiyor! İstanbul sonrası şimdi de Ankara'ya yeni metro hattı!
Başkan Erdoğan'dan gençlere cep telefonu ve bilgisayar için müjde!
Osman Gökçek aday tanıtım toplantısında AK Partiye gönül verenlerle fotoğraf çektirdi.
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na bakanlar Togg'larla geldi
AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor! Şahlanış döneminde 23 ana başlık 5 yıllık hedefler…
Osman Gökçek AK Parti'nin aday toplantısı öncesinde konuştu
CHP'li vekil TCG Anadolu'yu hazmedemedi! Paylaşımına tepki yağdı...
İYİ Partili Çıray tek tek ifşa etti: FETÖ’cüleri milletvekili adayı yaptılar
Yunanistan'da Türkiye analizi: Batı, bizi Erdoğan'a karşı destekler
Bakan Kasapoğlu ile vatandaş arasında güldüren TOGG diyaloğu: Takas olur mu?
İyi Parti, FETÖ'yü öven İrfan Sönmez'i birinci sıradan vekil adayı yaptı
Bazı yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı

Bazı yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı

11 Nisan hava durumu: 21 kent için sarı kodlu uyarı!

11 Nisan hava durumu: 21 kent için sarı kodlu uyarı!

Madeni paraların boyutu küçülüyor

Madeni paraların boyutu küçülüyor

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Her yanı istila ettiler: Pik yapıp hızla çoğaldı keseleri özel havuzlarda toplanıyor

Her yanı istila ettiler: Pik yapıp hızla çoğaldı keseleri özel havuzlarda toplanıyor

Mersin’de kıyıya vurdu: 3 metre uzunluğunda 360 kilogram ağırlığında!

Mersin’de kıyıya vurdu: 3 metre uzunluğunda 360 kilogram ağırlığında!