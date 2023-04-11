Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.40'ta başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.İşte Osman Gökçek'in açıklamalarından önemli satırbaşları...SEÇİME KENDİ LOGOLARIYLA GİRECEKLERDİ!“Bunların her işi böyle. Ali Babacan zaten duruşu olmayan bir kişi olduğu için onun söylediği sözde aynı Kılıçdaroğlu'nun ki gibi olmuş. Körle yatan şaşı kalkar, bunlar da aynı duruma gelmiş durumdalar. Ali Babacan, ‘Hodri meydan. Kendi logomuzla giriyoruz.' demişti. Niye giremiyorlar kendi logolarıyla? Bunun tek bir sebebi var. Kendilerine güvenleri yok. Çünkü, vatandaştan oy alamayacaklarını düşünüyorlar ama bir yandan da Sayın Kılıçdaroğlu'na bir anlamda köşeye sıkışmış bir kişi olarak, ‘bana şu kadar vekil vereceksin, bu kadar vekil vereceksin.' diye köşeye sıkıştırıp ondan bu vekilleri kopartma davasındalar. Ama bir siyasi lider kendi partisine güvense, kendisine güvense seçime girer. Mesela Muharrem İnce... Beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Ben şahsen kendisini ideolojik açıdan beğenmiyorum, duruşlarımız da çok farklı yerlerde ama kendine güvendi. ‘Benim bir duruşum var arkadaş. Ben gireceğim, ne kadar oy alacağım, almayacağım göreceğiz.' dedi. Gelen anketlerde de CHP'de ciddi bir erimeye yol açtığı da ortada.”Ali Babacan'ın söylemleri hakkında konuşan Gökçek, “Çınar yaprak olacakmış, devanın damlası olacakmış. Peki bunlar nerede? Yapraklar, damlalar hepsi şuan da maalesef listede yoklar ve bu şekilde vatandaşın önüne çıkıyorlar. İşte bunlar kendilerine güvenmeyen kişiler. Bizi izleyen aziz milletimizin öncelikli olarak bilmesi gereken bu. Bunların bir oyu yok. Zaten Ahmet Davutoğlu 0.1'in altında bir oy alacak. Yani Demokrat Parti'nin ismi bilinmeyen liderinin, Demokrat Partililerin, Ahmet Davutoğlu'ndan daha çok oy alabileceklerini düşünüyorum. Süreç bu şekilde devam edecek. Şimdi bu 0.1'ler bir araya gelecekler, bakalım seçimin sonunda neler olacak hep birlikte göreceğiz.” dedi.SAADET PARTİLİ İSİMDEN AKIL ALMAZ AÇIKLAMA: “İNANCIMIZ GEREĞİ CEHP LİSTESİNDEYİZ”“Artık Saadet Partisi işin iyice boyutunu aştı. İnançları gereğiymiş CHP'ye destek vermek ve onların listesinden girmek. Hangi inançta yazıyor bu? Hangi inançta CHP ile hareket etmelisiniz diye size öğrettiler? Siz bunca yıldır inancınızın gereğini öğrenememiş bir kişisiniz. Başörtülülerin, başörtüsünü yasaklamak isteyenlerle, Ayasofya'nın bir kısmını şimdi Saadet Partililer de müze yapalım diyorlar. Kılıç hakkıyla aldığımız, fetihin sembolü olan Ayasofya'nın bir kısmını müze yapacaklarmış. Rahmetli hocamı cezaevine attırmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzalarıyla, o ikna odalarını kuran CHP'lilerle, müslümanlara birçok kez hakaret eden CHP'lilerin sözlerini getirdim gösterdim. Bunların hiç biri onlar için bir önem sarf etmiyor. Neymiş? İnançları gereğiymiş... İnanın bunun bir vebali var. Tabi ki biz bu konuyla ilgili ahkâm kesemeyiz, bu konuyla alakalı bir şey söyleyemeyiz ama göreceksiniz, Saadet Partili seçmenin bir kısmı Sayın Cumhurbaşkanına bir kısmı da Sayın Fatih Erbakan'a oy verecek. Bunların da aslında bir oyu kalmadı ama tabi ‘Süreç nereye gidecek? Buradan kaç tane milletvekili kopartacağız?' bunun derdindeler. Bakalım neler olacak? Bunu da göreceğiz.”İYİ PARTİLİ AYTUN ÇIRAY’DAN ‘OYLARIMIZ BARAJ ALTI’ İTİRAFIİYİ Partili Çıray’ın ’14 Mayıs sonrası Türkiye’ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir’de saygıdeğer Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması... Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk’ paylaşımı hakkında konuşan Osman Gökçek, “Benim için buradaki önemli konulardan bir tanesi şu, Sayın Akşener’in ismini hiç anmıyor farkında mısınız? Tek kelime yok. Kılıçdaroğlu’nun ismini anıyor, bu bir. İkincisi, ‘Yaşasın Atatürk’ demiş Aytun Çıray. Bir kere şunu bir çürütelim. ‘Mustafa Kemal’in itleri’ diyerek size hitap edenlerle bir aradasınız. O yüzden ‘Yaşasın Atatürk’ diyemezsiniz.Aytun Çıray, ‘Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için...’ demiş. Ben diyordum ki yayınlarda ‘İYİ Parti’nin oyları çok ciddi anlamda azaldı.’ ama şimdi kendileri bile baraj altına düştüklerini söylemeye başladılar.” şeklinde konuştu.Ayrıntılar geliyor...