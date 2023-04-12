Başkan Erdoğan: Koltuk kavgasına tutuşanları tarih unutmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan depremzedelerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.'BAYRAMA KADAR KÖY EVLERİNİN BİR KISMINI TESLİM EDECEĞİZ'Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:Enkaz kaldırma çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Deprem bölgesinde kalıcı konutları 1 yıl içinde tamamlayacağız. Bayrama kadar köy evlerinin bir kısmını teslim edeceğiz. Deprem bölgesinde çadır, konteyner, prefabrik konutlar kurduk. Bir taraftan da köy evleri ve kalıcı konutlara başladık.Üniversitelerle online sisteme geçince 850 bin kişiyi yurtlarda ağırlama imkanına kavuştuk. Devletimiz ve milletimiz ilk andan itibaren deprem bölgesine koştu.'KOLTUK KAVGASI YAPANLARI MİLLETİMİZ UNUTMAYACAK'Deprem sürecinde kimlerin acılar üzerinden istismar siyaseti yaptığını milletimiz gördü. Daha cenazelerimiz bile kaldırılmadan koltuk kavgasına tutuşanları ne tarih unutacak ne de milletmiz affedecektir.Deprem haberini alınca partimize mensup 807 belediyenin tamamını harekete geçirdik. Ne kadar araç varsa afet bölgesine yolladık. Belediyelerimiz oralarda kardeşlik köprüsü kurdu.Felaket bölgesine yardım etmek, depremzedelere yardımcı olmak yerine sosyal medyadan devletin kurumlarına iftira atanları maşeri vicdana havale ediyoruz.'