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ABD ve Avrupa'nın gözü bu tesiste! Tarih verildi: İlk olacak! Dünyanın en kalitelisi Türkiye'de üretilecek

Türkiye'nin ilk bor karbür tesisi, stratejik katkıları ile Türk Savunma Sanayiinin gücüne güç katacak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Zırh aşınmaya dayanıklı mekanik parça üretimi gibi uygulama alanlarında savunma sanayiinin vazgeçilmezleri arasında olan bor karbürün ilk satışları Haziran ayı içerisinde Türkiye'de savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren iki firmaya yapılacak.

ABD ve Avrupa'nın gözü bu tesiste! Tarih verildi: İlk olacak! Dünyanın en kalitelisi Türkiye'de üretilecek
Ekleme: 12.04.2023 - 14:10 Güncelleme: 12.04.2023 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
ABD ve Avrupa'nın gözü bu tesiste! Tarih verildi: İlk olacak! Dünyanın en kalitelisi Türkiye'de üretilecek
Türkiye'de hem lojistik avantajlar hem de yetişmiş insan gücü kapasitesiyle avantajlı projelere imza atılıyor. Ambargoların yaşattığı kayıplar gideriliyor. 19 Mart'ta bora dayalı sanayileşmenin ilk adımı olarak ilki kurulan ve ikincisi için müjde verilen bor karbür tesisi dünya rezervini %73'üne sahip Türkiye'de önemli projeler için maddeyi işleyerek hazırlıyor.

HAZİRAN'DA İLK BOR KARBÜR SATIŞLARI YAPILACAK

TRBOR Bor Teknolojileri AŞ Genel Müdürü Yaşar Taşkın, ilk bor karbür satışının haziranda Türkiye'de savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren iki firmaya yapılacağını bildirdi.

6 ÇEŞİT BOR KARBÜR VAR

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Bor Karbür Üretim Tesisi'nde üretim sürecine ilişkin konuşan Taşkın, bor karbürde tane iriliği farklı altı çeşit ürün bulunduğunu söyledi.

2 BOR KARBÜR ÇEŞİDİ SADECE TÜRKİYE'DEKİ FİRMALAR İÇİN ÜRETİLECEK

Taşkın, ürünlerden ikisinin savunma sanayisinde zırh üretimi amaçlı kullanıldığını belirterek, 'Bunları yalnızca Türkiye'deki savunma sanayisiyle ilişkili firmalara satacağız' dedi.

ABD ve Avrupa'nın gözü bu tesiste! Tarih verildi: İlk olacak! Dünyanın en kalitelisi Türkiye'de üretilecek

'AVRUPA VE AMERİKA'DAN POTANSİYEL MÜŞTERİLERİMİZ VAR'

Diğer dört ürünün ise çelik firmalarının kullandığı refrakter imalatında ve aşındırıcı sektöründe kullanıldığına dikkati çeken Taşkın, 'Avrupa ve Amerika'da bunları kullanan potansiyel müşteriler bulunmaktadır. Bunlarla da bir kontağımız var. Potansiyel siparişleri almak üzereyiz' ifadelerini kullandı.

YOLA 1 ARK FIRIN İLE ÇIKILMIŞTI ŞİMDİ 4. FIRININ ÇALIŞMALARI BİTİYOR

Taşkın, söz konusu tesisin 19 Mart'ta bir ark fırın ile açılış yaptığını, ikinci, üçüncü ve dördüncü ark fırınlarıyla ilgili çalışmaların bitmek üzere olduğunu dile getirdi.

ABD ve Avrupa'nın gözü bu tesiste! Tarih verildi: İlk olacak! Dünyanın en kalitelisi Türkiye'de üretilecek

'BU 2 FİRMA BİZİM ÜRETİMİMİZİ BEKLİYOR'

Tesisin nisan ayı içinde tam kapasiteye ulaşacağını söyleyen Taşkın, 'Haziran ayından itibaren öncelikli olarak Türkiye'deki müşterilerimize ürün sağlamaya başlamış olacağız. Türkiye'de halihazırda savunma sanayisinde zırh imalatı yapan iki önemli potansiyel müşterimiz bulunmaktadır. Biri Ankara'da, diğeri Kayseri'de. Bu firmalar bizim üretimimizi beklemektedirler açıkçası' diye konuştu.

DÜNYADA EN KALİTELİ BOR ÜRÜNLERİ TÜRKİYE'DE

Eti Maden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de dünyadaki 4 milyar ton bor rezervinin 3,3 milyar tonunun Türkiye'de bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

'Ama bizim ülkemizin bor cevherinin bir farkı var. Bizim ülkemizin bor cevheri dünyadaki en kaliteli bor cevheri. Eğer dünyadaki en kaliteli bor cevherine sahipseniz dünyadaki en kaliteli, örnek veriyorum, borik asitini üretirsiniz. Zaten bütün kurguyu da bunun üzerine kuruyorsunuz. Yani cevherimizin kalitesi çokluktan daha önemli bizim için ve söylemlerimiz için. Onun için biz yeni söylemlerimizde hep borun en kalitelisine sahip ülke Türkiye diyoruz. Bu bizi bütün diğer bor cevheri sahiplerinden ayırıyor. Aynı zamanda buna üretim kalitesini ve insan kalitesini de eklediğimizde dünyanın en kaliteli bor ürünlerini üreten kurumdur Eti Maden.'

'BOR PAZARI 2 MİLYAR DOLAR AMA BOR KARBÜR PAZARI 60 MİLYAR DOLAR'

Keleşer, Türkiye'nin ilk defa bu yıl bor cevherinde değer zincirini tamamlayacağını vurgulayarak, 'Borun klasik pazarı yaklaşık 4 milyon ton ve 2 milyar dolar. Ama bor karbür pazarı yaklaşık 60 milyar dolar. Cevher bizde, borik asit bizde. Pazardan da payımızı alacağız.' dedi.

ABD ve Avrupa'nın gözü bu tesiste! Tarih verildi: İlk olacak! Dünyanın en kalitelisi Türkiye'de üretilecek
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ABD ve Avrupa'nın gözü bu tesiste! Tarih verildi: İlk olacak! Dünyanın en kalitelisi Türkiye'de üretilecek
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