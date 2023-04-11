Yunanistan'da '12 mil' meselesi yeniden gündem! O tarihe dikkat çektiler: Tansiyon yükselebilir

Yunanistan yine 12 mil meselesini gündemine taşıdı. Dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun A Haber'de yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Yunan basını, yine skandal ifadelere başvurarak 'Türkler egemenlik hakkımızı sorguluyor' dedi.Çavuşoğlu'nun 'Ege'de egemenliği belirlenmemiş adalar meselesi var' sözlerini gündemine taşıyan gazete, ABD'nin de sert bir dille eleştirildiğini yazdı. ABD'nin Yunanistan ve Kıbrıs lehine dengeleri bozduğu hatırlatıldı.Çavuşoğlu, Yunanistan'ın karasularını 6 milden 12 mile çıkarma iddialarını eleştirmiş, bu meselenin uzun yıllardır çözülemeyen bir ihtilaf sorunu olduğunu belirtmişti. Yunanistan ile sorunların çözümünün bir paket halinde ele alınması gerektiğini çünkü bir mesele çözüldüğünde başka bir meselede gerilimin devam edeceğini söylemişti.Türkiye sorunları diyalog ile çözmeye çalışsa da Yunan basını konuyu 'Türkiye'nin provokasyonu' olarak gündemine getirmeyi sürdürdü. 'Ankara Ege'yi yeniden grileştiriyor' başlığı ile Türkiye rahatsızlığını yeniden gündemine getirdi.TCG Anadolu'yu da gündemine alan gazete, Başkan Erdoğan'ın Bu gemiyi hem bölgede lider güç olarak konumumuzu güçlendirecek bir sembol hem de Türkiye Yüzyılı bağlamında dünyada söz sahibi bir ülke olarak görüyoruz.' sözlerine de değindi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 'Artık cin şişeden çıktı' sözlerini de okuyucularına aktaran gazete, Türkiye'nin revizyonist politikasına geri döneceğini belirtti.Profesör Dimitris Stathakopoulos ise ERT'ye yaptığı açıklamada türklerin 'casus belli'yi kaldırmadığını vurguladı. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerin sonucu ne olursa olsun Türkiye'nin revizyonist politikasının devam edeceğini söyleyen Stathakopoulos Eylül'de iki ülke arasında tansiyonun yeniden yükselebileceğini belirtti.Türkiye'nin artık kendisinin bölgesel bir güç değil merkezi bir güç olarak gördüğünü yazan gazete, yapılan tüm hamlelerin daha geniş anlamda ekonomiyle, enerjiyle, bölgedeki askeri gücüyle her alanda oynayabileceği belirtildi.