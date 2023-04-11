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Terörist cenazelerinde boy gösteren ve savunma sanayiini hedef alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız

HDP ve PKK'ya yönelik destek sözleriyle sık sık gündeme gelen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında terör örgütüne silah bıraktıracaklarını öne sürdü. Geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlara sessiz kalan, geçtiğimiz yıllarda terörist cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu, "Silah olmayacak, şiddet olmayacak, terör olmayacak artık. Diyalogla çözeceğiz" dedi. Tanrıkulu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lara karşıtlığı ve Türk askerine kimyasal silah iftirasına verdiği destekle de tanınıyor. CHP'li ismin silah bıraktıracağı PKK'nın elebaşı Sabri Ok da geçtiğimiz günlerde, "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" demişti.

Terörist cenazelerinde boy gösteren ve savunma sanayiini hedef alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız
Ekleme: 11.04.2023 - 19:14 Güncelleme: 11.04.2023 - 20:07 / Editör: Ozge Selin
Terörist cenazelerinde boy gösteren ve savunma sanayiini hedef alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız
Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin seçimi için 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı aday olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.

HDP ve PKK'dan Kılıçdaroğlu'na destek

CHP liderine ilk tebrik terör örgütü PKK'nın elebaşları ve HDP'nin eş başkanlarından geldi. İlk iş olarak HDP'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, 'Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?' diyerek ortaklarını meşrulaştırmaya çalıştı.

PKK elebaşı Duran Kalkan, '6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır' derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise '100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız' imasında bulundu.

Terörist cenazelerinde boy gösteren ve savunma sanayiini hedef alan CHP'li Sezgin Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız

HDP ve PKK'ya yönelik sözleriyle sık sık gündeme gelen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı canlı yayında terör örgütüne silah bıraktıracaklarını öne sürdü.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı etkinlikte PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlara sessiz kalan, geçtiğimiz yıllarda terörist cenazelerinde boy gösteren Tanrıkulu, 'Silah olmayacak artık olmayacak, şiddet olmayacak terör olmayacak. Diyalogla çözeceğiz' dedi.

Tanrıkulu sözlerinin devamında şunları söyledi:

'Silah olmayacak artık olmayacak, şiddet olmayacak terör olmayacak. Diyalogla çözeceğiz, parlamentodaki tüm siyasi partileri bu işin paydaşı yapacağız. Meclis'te olacak, adım adım atacağız, bu parlamentonun çözüm odağı olacağını herkes görecek ve örgüt olmayacak. Türkiye'nin Kürtlerin hayatında silah olmayacak.'

Sezgin Tanrıkulu kim?

Tanrıkulu, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği SİHA'lara karşıtlığı ve Türk askerine kimyasal silah iftirasına verdiği destekle de tanınıyor.

SİHA'ları her fırsatta karalamaya çalışan ve Türkiye karşıtı paylaşımlar yapan Tanrıkulu, geçtiğimiz aylarda, CHP'nin iktidara gelmesi halinde BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı yargılayacaklarını ima ederek sosyal medyadan skandal bir paylaşıma imza atmıştı.

Kimyasal silah iftirasına arka çıktı

Terör örgütü sözcülüğüne soyunan HDP ve Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kimyasal silah kullanmakla suçlamıştı. Geçmiş dönemde PKK'ya destek yürüyüşlerinde boy gösteren CHP'li Tanrıkulu da bu propagandaya destek vererek Meclis'e soru önergesi vereceğini söylemişti.

Terörist ölüsüne derin bir 'ah' çekti

Diyarbakır'da kazı çalışmaları sırasında iskeleti bulunan PKK'lı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerinin babasına teslim edilmesi CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu duygulandırmıştı. Teröristin kemiklerinin babası tarafından taşındığı fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Tanrıkulu, 'Aah ahh' ifadelerini kullanmıştı.

Terörist cenazelerinde boy gösteren ve savunma sanayiini hedef alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız

PKK cenazesine katılıp gözyaşı döktü

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ile birlikte Aynel Arab'da öldürülen terör örgütü PKK/PYD üyesi teröristlerin cenazesine katılıp gözyaşı döken Tanrıkulu, Türkiye Cumhuriyeti devletini ''bebek katili'' ilan ederek kime karşı cephe aldığını bir kez daha gözler önüne sermişti. Ancak teröristlerin annesiyle birlikte şehit ettiği 11 aylık bebek için ''kınıyorum'' diyen Tanrıkulu, PKK'nın adını anmamıştı.
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