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Muharrem İnce'nin Millet İttifakı isyanı: Davet edilmedik, yok sayıldık

Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak için bir görüşmeleri olmadığını söyleyen Muharrem İnce, "Millet İttifakı’nı kurarken davet edilmedik, mutabakat metinleri yapılırken davet edilmedik. Yok sayıldık" dedi.

Muharrem İnce'nin Millet İttifakı isyanı: Davet edilmedik, yok sayıldık
Ekleme: 11.04.2023 - 10:31 Güncelleme: 11.04.2023 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Muharrem İnce'nin Millet İttifakı isyanı: Davet edilmedik, yok sayıldık
14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala muhalefette tartışmalar sürüyor.

Bilindiği üzere Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplamış ve çalışmalara başlamıştı.

İnce, adaylıktan çekilmeme kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler tarafından hedef haline getirildi. İki lider arasında yapılan görüşmeden de herhangi bir sonuç çıkmadı. Kılıçdaroğlu görüşmeyle ilgili İnce'ye bir teklif yapıldığını ancak bunun kabul görmediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu 'teklif yaptık' dedi, İnce'den cevap gecikmedi

İnce ile son görüşmelerinden sonuç çıkmayınca, “Bizim hiçbir partiye kapıları kapatma lüksümüz yok. ‘Tamamen kapattık, bir daha görüşmeyeceğiz, bir daha konuşmayacağız’ diye bir şeyimiz yok yani" diyen Kılıçdaroğlu, çıktığı televizyon programında ise İnce'ye teklif yaptıklarını ancak detayına giremeyeceğini söylemişti.

CHP içerisindeki bazı isimlerden İnce'ye teklif yapıldığına dair sözler söylense de Memleket Partisi cephesinden yalanlama geldi.

Son olarak İnce, kendisine bir teklif yapılmadığını söyleyerek Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

"Dışarda konuşulmuş, teklif yapılmış gibi açıklamalar yapıyor"

İnce konuya ilişkin, "Dışarda konuşulmuş, teklif yapılmış gibi açıklamalar yapıyor. Amaçları uzlaşmak değil, amaçları ikna etmek değil, amaçları imha etmek. Ben imha olmayacağım bunu herkes böyle bilsin." dedi.

Yaşananların ardından muhalefette sular durulmazken Muharrem İnce'den bir açıklama daha geldi. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'a konuşan İnce, 29 Mart'tan önce veya sonra Kılıçdaroğlu'yla hiçbir görüşmesi olmadığını söyledi.

"Millet İttifakı’nı kurarken davet edilmedik, mutabakat metinleri yapılırken davet edilmedik yok sayıldık"

Millet İttifakı kurulurken davet edilmediklerini de belirten İnce, konuyla ilgili şunları söyledi:

“29 Mart’tan önce veya sonra Kılıçdaroğlu’yla hiçbir görüşmem olmadı. Yakınındaki kişilerin bazıları kendilerini siyasi aktör yapmak için çıkıp açıklamalar yaptı. Önemsemedim. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’yla görüşmeyen birisi değilim. Özel telefonlarımızı bilmeyen insanlar değiliz. Ama herhangi bir görüşmemiz olmadı. Millet İttifakı’nı kurarken davet edilmedik, mutabakat metinleri yapılırken davet edilmedik. Yok sayıldık. Biz ittifaklara karşı değiliz ama ittifaklar omurgalı olmalıdır. Onlarınki menfaat ittifakı.”
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