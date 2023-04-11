Mersin’de kıyıya vurdu: 3 metre uzunluğunda 360 kilogram ağırlığında!

Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi sahilinde bir yunusun bitkin halde yüzdüğünü gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaralı olduğu görülen yunusun yüzmekte zorlandığını belirledi. Haber verilen Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas da yunusu ekipler tarafından takip ettirdi. Akşam saatlerine doğru Kumkuyu Mahallesi sahiline ölü olarak vuran yunus, ekipler tarafından alınarak Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Canlıları Müzesi'ne getirildi.Prof. Dr. Deniz Ayas, türün boz yunus olduğunu ve açık denizlerde yaşadığını belirterek, 'Genel olarak dişi bir birey 3,35 metre boyunda 360 kilo ağırlığında boz yunus bireyi. Genel yapısında çok eski yaralar var. Aslında bu hayvanlar sosyal ilişkilerinde birbirine zarar verebiliyor. O yaraların dışında yeni oluşmuş yaralar var. Bu yaralara baktığımızda genel olarak özellikle kafa bölgesinde ip oturması şeklinde derin çizgiler var. Bu da bize balıkçı ağında zarar gördüğünü gösteriyor. Boz yunus ve diğer yunuslar balıkçılık faaliyetlerinde hem de deniz altındaki diğer gürültüden de etkilenen canlılardır. Çünkü bunlar ekolokasyon dediğimiz sistemle yer, yön ve avlarını bulabiliyorlar. Bu ekolokasyon sistemi, gürültü kaynakları bu canlılara çok zarar verebiliyor. Biz bunun kesin ölüm nedenini nekropsi yaptıktan sonra belirleyeceğiz' dedi.Prof. Dr. Deniz Ayas, 'Kıyıya yakın görmeye alışık olmadığımız bir tür. Şişe burunlular gibi kıyıya yaklaşmayan bir tür. Atlantik'ten tutun, İndo Pasifik'e kadar bulunabiliyor. Türkiye denizlerinde de Ege ve Akdeniz'de var. Akdeniz'de daha nadir görülen bir yunus türüdür. Ölüm nedenini belirledikten sonra diğer yunus türleri ile yeniden değerlendirmek lazım.Çünkü buradaki insan faaliyetleri deniz memeleri üzerinde ciddi bir risk oluşturuyor. Bu yunusta da bizim gördüğümüz; balıkçılık faaliyetlerinde ip oturmaları dediğimiz derin kesiler var. Bu da hayvanda ciddi yaralanmalara nedeni olmuştur' diye konuştu.