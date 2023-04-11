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Malatya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere ilişkin şu ana kadar yapılan tespitlerde, 416 bin bağımsız bölümden 132 bininin yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Ekleme: 11.04.2023 - 20:09 Güncelleme: 11.04.2023 - 20:09 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı kente ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamada, şu ana kadar yapılan tespitlerde, kentteki 416 bin bağımsız bölümden 132 bininin yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu belirtildi.

Toplam 81 bin 555 çadırın dağıtım ve kurulumu yapılan ve 50 çadır alanı ile bireysel çadırlarda 307 bin 316 kişinin yaşadığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"AFAD tarafından 57 konteyner kent çalışması başlatılmış ve 21 bin 432 konteyner konulması planlanmakta olup konteyner kentlere toplam 9 bin 748 konteyner konulmuştur. Toplam 12 noktada 5 bin 959 konteyner yerleşimi tamamlanarak 22 bin 684 kişi yaşam sürdürmektedir. e-Devlet üzerinden 33 bin 53 konteyner başvurusu yapılmış olup, kriterlere uygun 19 bin 978 talep bulunmaktadır. Vatandaş beyanına göre 66 bin 274 kira yardımı başvurusu olup, kriterlere uygun 46 bin 184 talep bulunmaktadır. Çadır alanlarında toplam 1908 tuvalet ve 949 duş kurulmuştur. Tesislerde toplam 3 bin 238 tuvalet ve 2 bin 354 duş mevcuttur. Toplam 771 çamaşır makinesi, 535 çamaşır kurutma makinesi kurulmuştur. 28 alanda 3 bin 48 konteyner iş yeri planlanmakta olup, 764 iş yeri tamamlanmış ve 2 bin 284 iş yeri için çalışmalar devam etmektedir."

Depremin ilk anından bugüne kadar 27 milyon 799 bin 135 öğün yemek ikramı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, 200 bin kişiye psikososyal destek verildiği bildirildi.

Bugüne kadar kentte 1943 tır yardım malzemesi dağıtıldığı aktarılan açıklamada, haberleşmenin yüzde 100 sağlandığı, ulaşıma kapalı yolun bulunmadığı kaydedildi.
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