Kuzey İrlanda’da yüksek tansiyon: Biden'a bombalı saldırı engellendi

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey İrlanda ziyareti öncesi ülkede tansiyon yükseldi.Belfast Anlaşması'nın (Hayırlı Cuma Anlaşması) 25'inci yılının kutlandığı sırada Londonderry kentinde anlaşmaya karşı olan milliyetçiler tarafından protesto gösterisi düzenlendi.Protestolar sırasında yüzleri maskeli bir grup polis aracına molotofkokteyli ile saldırdı.Derry City & Strabane Bölgesi Başkomiseri Nigel Goddard yaptığı açıklamada, 'Bu öğleden sonra Creggan'da gördüğümüz şey inanılmaz derecede moral bozucuydu. Bu, yasal görevlerimizi yerine getirmek için bölgede bulunan polislerimize yönelik anlamsız ve pervasız bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.Polis olay yerinde delillerin toplandığını ve 2000 Terörizm Yasası çerçevesinde saldırıyla ilgili soruşturma yürütüleceğini açıkladı.Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.Kuzey İrlanda polisi, ABD Başkanı Biden'ın ziyaretini provoke etmek isteyen IRA'nın bombalı saldırı planının engellendiğini açıkladı.The Belfast Telegraph'ta yayımlanan habere göre cumhuriyetçi paramiliter grup Yeni IRA'in (Yeni İrlanda Cumhuriyet Ordusu) üyeleri bomba parçaları arıyordu. Adı açıklanmayan bir kaynak gazeteye, 'Bomba yapmak için parça arıyorlardı' dedi.Cumhuriyetçi bir kaynak da gazeteye Yeni IRA'in lideri Thomas Mellon'ın, 'gösterişli' bir yolla Biden'ın ziyaretini gölgede bırakmak istediğini söyledi.Kaynak, 'Mellon, gösterişli bir eylem yapmak istiyordu ama tüm o PSNI (Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı) baskınları ve Britanya'nın aramalarından sonra Paskalya Pazartesi'nde (10 Nisan) bir ayaklanmayla yetinmek zorunda kalacak' dedi.İngiltere'nin Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Bakanı Chris Heaton-Harris, Kuzey İrlanda'da terör tehdidi seviyesinin “önemli” seviyeden saldırı ihtimalinin yüksek olduğu `ciddi` seviyeye yükseltildiğini duyurmuş, söz konusu kararın İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5 tarafından alındığını ifade etmişti.Heaton-Harris, “MI5, Kuzey İrlanda'ya yönelik Kuzey İrlanda bağlantılı terörizm tehdidini 'önemli'den 'ciddi'ye yükseltti. Halk tetikte olmalı, ancak paniğe kapılmamalı ve endişelerini Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı'na (PSNI) bildirmeye devam etmelidir' demişti.Biden, başkent Belfast'a gelecek ve çarşamba günü İrlanda'yı ziyaret edecek.