Kılıçdaroğlu'nun 'soğan' algılarına Tarım Bakanlığından kalem kalem yanıt: Halkımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'taki seçimler öncesinde algı operasyonlarına hız vermiş, son günlerde artan soğan fiyatları üzerinden iktidarı hedef almıştı. Terör örgütleriyle iş birliği yapan ve eleştirilere kulak tıkayan Kılıçdaroğlu, eline bir soğan alarak, 'Bakınız asıl gündemimiz bu. Çünkü biliyorlar ki ben geldiğimde demokrasi gelecek, para akacak, yatırımlar akacak, dövizler düşecek, alım gücünüz artacak, bolluk bereket gelecek. Bu kadar basit. Bunların hepsi mutlaka olacak. Ha o kalırsa, bu elimdeki kuru soğan olacak 100 lira. Şu an bile buncağızın kilosu 30 lira. Soğan bu yahu, soğan, utanmıyorlar' ifadelerini kullandı.CHP liderinin soğan 100 lira olacak algısına Tarım ve Orman Bakanlığından yanıt geldi. Son dönemde kuru soğan fiyatında yaşanan artışa ilişkin konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kuru soğan fiyatının bir hafta içinde düşeceğini söyledi.Tarım ve Orman Bakanlığı da 2022 yılında Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak düzeyde kuru soğan üretimi gerçekleştirildiğini ve yeni hasatlarla birlikte halkın ihtiyacının fazlasıyla karşılanacağını açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki soğan üretimi ve piyasaya arzıyla ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, 'Ülkemizde son 10 yıllık ortalamalara göre yılda 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretilmekte olup 2022 yılı kuru soğan üretimi 2 milyon 350 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021/2022 pazarlama yılında yurt içi kullanım miktarı 2 milyon 87 bin ton ve yeterlilik oranımız yüzde 114,7'dir. Bu veriler dikkate alındığında ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde kuru soğan üretiminin gerçekleştirildiği görülmektedir. Sahip olduğumuz arazi varlığı ile farklı coğrafi bölgelerimizde değişen iklim özellikleri, ülkemizin bir bölgesinde ekim yapılırken bir başka bölgemizde hasat yapmaya imkan vermektedir. Böylece halkımızın gıda ihtiyacı kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır' denildi.2022 yılında hasat edilen ve depolanan kuru soğanların yıl içerisinde tüketiminin devam ettiği ve bununla birlikte Türkiye'nin güney bölgelerinde yeni üretim sezonuna ilişkin ilk hasatların da başladığı vurgulanarak, 'Bu kapsamda, nisan ayı itibarıyla Adana ve Hatay illerimizde turfanda soğan hasadı başlamıştır. İçinde bulunduğumuz bu dönemde geçen yılın üzerinde bir rekolte söz konusudur. 2022 yılında Adana ve Hatay illerimizde 272 bin ton olan turfanda soğan üretiminin, bu yıl 284 bin tona yükselmesi beklenmektedir. Yeni hasatlarla birlikte üretilen ve sofralarımıza gelmeye başlayan soğan miktarı, halkımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir' ifadelerine yer verildi.