  • USD: 19,26 - 19,30
  • EURO: 21,00 - 21,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kahramanmaraş'ta noterler konteynerlerde hizmete devam ediyor

Kahramanmaraş'ta binaları yıkılan veya hasar gören noterler, konteynerlerde hizmetlerini sürdürüyor.

Ekleme: 11.04.2023 - 20:22 Güncelleme: 11.04.2023 - 20:23 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş'ta noterler konteynerlerde hizmete devam ediyor
Kahramanmaraş 5. Noteri Mehmet Damar, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde kentte büyük yıkımın yaşandığını hatırlattı.

Kentte 'Çarşı Merkezi' olarak adlandırılan bölgede birçok iş yerinin de kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Damar, 'Bizim noterliğimiz 7 katlı bir binanın giriş katındaydı ve o da yıkıldı, yerle bir oldu. Bir aydan fazla süre açamadık. Konteynerlerde faaliyetlerimize devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Kentte hayatın yavaş yavaş normale dönmeye başladığını belirten Damar, şöyle konuştu:

'Depremden sonra il dışına çıkan vatandaşlarımız da kente dönüyor. Normale döneceği umudundayız. Depremden sonra en çok yaptığımız işlem, araç satışı. Depremde enkaz altında kalan araçlarla ilgili de işlemler yapıyoruz. Vekaletname ve muvafakatname gibi işlemler de yapılıyor.'

'VERİLEN HİZMETLERDEN MEMNUNUZ'

Noterde araç satışı gerçekleştiren Çağrı Demir, depremin yaralarının ancak birlik ve beraberlikle sarılabileceğini vurguladı.

Konteynerlerde hizmet veren noterlerde işlemlerini yaptıklarını aktaran Demir, 'Verilen hizmetlerden memnunuz. Bugün bir araç satış işimiz vardı. İnşallah her şey yolunda gidecek. Noterlerde sıkıntısız bir şekilde işlemlerimizi yapıyoruz. Devletimiz de gereken desteği veriyor.' ifadelerini kullandı.

Cuma Merk ise noter hizmetinin kolaylık sağladığını dile getirdi.

İşlemlerin hızlı biçimde gerçekleştirildiğini vurgulayan Merk, 'İşlem yaptığımız noter, daha önceden yukarıda bir binadaydı. Yıkıldığı için konteynerde hizmet veriyor. Araç satış işlemini yaptık.' dedi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Fondaş Halk Tv'de TCG Anadolu hazımsızlığı! Akla ziyan sözler: Yukarıdan 2 bomba ile...
Kılıçdaroğlu'nun 'soğan' algılarına Tarım Bakanlığından kalem kalem yanıt: Halkımızın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak seviyededir
Terörist cenazelerinde boy gösteren ve savunma sanayiini hedef alan CHP’li Sezgin Tanrıkulu: PKK'ya silah bıraktıracağız
AK Parti'nin seçim beyannamesi bugün açıklanacak
Başkan Erdoğan talimatı verdi: Bakanlık bir bir bitiyor! İstanbul sonrası şimdi de Ankara'ya yeni metro hattı!
Başkan Erdoğan'dan gençlere cep telefonu ve bilgisayar için müjde!
Osman Gökçek aday tanıtım toplantısında AK Partiye gönül verenlerle fotoğraf çektirdi.
AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'na bakanlar Togg'larla geldi
AK Parti seçim beyannamesini açıklıyor! Şahlanış döneminde 23 ana başlık 5 yıllık hedefler…
Osman Gökçek AK Parti'nin aday toplantısı öncesinde konuştu
CHP'li vekil TCG Anadolu'yu hazmedemedi! Paylaşımına tepki yağdı...
İYİ Partili Çıray tek tek ifşa etti: FETÖ’cüleri milletvekili adayı yaptılar
Yunanistan'da Türkiye analizi: Batı, bizi Erdoğan'a karşı destekler
Bakan Kasapoğlu ile vatandaş arasında güldüren TOGG diyaloğu: Takas olur mu?
İyi Parti, FETÖ'yü öven İrfan Sönmez'i birinci sıradan vekil adayı yaptı
Yunanistan'da '12 mil' meselesi yeniden gündem! O tarihe dikkat çektiler: Tansiyon yükselebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasında 'Kızılelma' diyaloğu
Şehit ailelerinden, küfürbaz Lütfü Türkkan’ın aday gösterilmesine sert tepki: 'Bırakın Meclis'i Türkiye'de bile yeri yok'
Muharrem İnce'nin Millet İttifakı isyanı: Davet edilmedik, yok sayıldık
Kuzey İrlanda’da yüksek tansiyon: Biden'a bombalı saldırı engellendi
Bazı yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı

Bazı yollar kapatılacak! Alternatif güzergahlar açıklandı

11 Nisan hava durumu: 21 kent için sarı kodlu uyarı!

11 Nisan hava durumu: 21 kent için sarı kodlu uyarı!

Madeni paraların boyutu küçülüyor

Madeni paraların boyutu küçülüyor

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Bir daha kimse göremeyecek: Dağların arasından geçip ulaşmak için kilometrelerce yol yürüyorlar

Her yanı istila ettiler: Pik yapıp hızla çoğaldı keseleri özel havuzlarda toplanıyor

Her yanı istila ettiler: Pik yapıp hızla çoğaldı keseleri özel havuzlarda toplanıyor

Mersin’de kıyıya vurdu: 3 metre uzunluğunda 360 kilogram ağırlığında!

Mersin’de kıyıya vurdu: 3 metre uzunluğunda 360 kilogram ağırlığında!