İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı...

istanbul'da günlerdir yağan sağnak yağmur trafik yoğunluğunun rekor düzeye çıkmasına neden oldu. İftar öncesi saat 18.00’dan itibaren trafik yoğunluğu yüzde 87'e ulaştı. Yağmurun da etkisiyle artan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da yağışlı havanın da etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Ramazan ayı ile birlikte iftar saatlerine doğru trafik yoğunluğunda rekor artışlar meydana geliyor. Yüzde 90'lara kadar çıkan trafik yoğunluğu sürücülere zorlu anlar yaşatıyor.İstanbul'da iftar öncesi saat 18.00 sıralarına doğru havanın yağışlı olması ile birlikte trafik yoğunluğu yüzde 87'lere ulaştı. İstanbul'un tüm noktalarında yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.