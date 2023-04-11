Emine Erdoğan: Bitmeyen bir Türkiye sevdasının öyküsüdür bu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Spor Salonu'nda açıklanan AK Parti Seçim Beyannamesinin açıklanmasının ardından verdiği mesajda, "Bitmeyen bir Türkiye sevdasının öyküsüdür bu" dedi.
Başkan Erdoğan ile birlikte Ankara Spor Salonu'ndan fotoğraflarını paylaşan Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
BİR TÜRKİYE SEVDASININ ÖYKÜSÜ BU
Milletimizin gönlüne giden görünmeyen yolun mimarıdır AK Parti. 21 yıl önce başlayan ve bitmeyen bir Türkiye sevdasının öyküsüdür bu.
AYNI GÜR SESLE YOLA DEVAM
Milletimize hizmet için yola çıkan AK Parti'nin 2023'te de aynı gür sesle yoluna devam edeceğine yürekten inanıyorum. Seçim beyannamemizin ve 28. dönem vekil adaylarımızın hayırlı olmasını diliyorum.
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