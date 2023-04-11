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DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge hayatını kaybetti

DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge hayatını kaybetti. Otoparktaki aracında cansız halde bulunan ve kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Özbilge'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Ekleme: 11.04.2023 - 18:09 Güncelleme: 11.04.2023 - 18:12 / Editör: Ozge Selin
DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge hayatını kaybetti
DSP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Murat Özbilge hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ailesiyle alışveriş için Güngören'de bulunan Özbilge, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Kasım Sokak'taki otoparkta bıraktığı aracının yanına gitti.

Kendisinden bir süre haber alamayınca otoparka giden yakınları, Özbilge'yi aracında hareketsiz halde buldu.

Durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Özbilge'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk bulgulara göre kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Özbilge'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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