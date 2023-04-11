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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasında 'Kızılelma' diyaloğu

TCG Anadolu gemisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Erdoğan, Bayraktar'a "Selçuk, Kızılelma'yı ne zaman uçaracaksınız?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasında 'Kızılelma' diyaloğu
Ekleme: 11.04.2023 - 11:05 Güncelleme: 11.04.2023 - 11:17 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasında 'Kızılelma' diyaloğu
Türkiye en üst ligde yer aldığı savunma sanayii alanında bir rüyasını daha gerçekleştirdi.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.

Teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Sedef Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Metin Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.ü

TCG Anadolu, Deniz Kuvvetleri'nin envanterine girdi

TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetlerine teslim töreninde geminin uçuş güvertesinde Bayraktar Kızılelma ve kanatları katlanabilen Bayraktar TB3 SİHA da yer aldı.

Törenin ardından gemiyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Selçuk Bayraktar arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

"Selçuk, Kızılelma'yı ne zaman uçaracaksınız?"

Gezi sırasında Bayraktar'a seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selçuk, Kızılelma'yı ne zaman uçaracaksınız?" diye sordu.

Selçuk Bayraktar da Kızılelma'nın gemiye iniş-kalkışının 2025'te gerçekleşeceğini belirtti.

"Kızılelma'nın gemiye iniş kalkışı inşallah 2025'te gerçekleşecek"

Bayraktar, "Kızılelma'nın gemiye iniş kalkışı inşallah 2025'te gerçekleşecek. Bayraktar TB3 de var, o ise 2024'te. Bu yıl ilk uçuşu yapacak sonra gemiye gelecek. Alıştırma yaptıktan sonra o bir savaş uçağı onunla başlayacağız işe. Kızılelma devam ediyor, üretimine de 2024'te başlanacak, şu ana kadar 2 tane üretildi. Gemideki de ikincisi" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Selçuk Bayraktar arasında 'Kızılelma' diyaloğu
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