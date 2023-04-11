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Balıkesir'de 33 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı

Ayvalık ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 33 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı.

Ekleme: 11.04.2023 - 16:27 Güncelleme: 11.04.2023 - 16:28 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de 33 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla 8 insan kaçakçısının Ayvalık'tan Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla göçmen götürüleceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, 9'u kadın, 7'si çocuk, 33 kaçak göçmen ile 8 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Operasyonda ayrıca tekne motoru, şişme bot, el pompası ve 25 litre benzin ele geçirildi.

Göçmenler, Göç İdaresi'ne teslim edildi
Kaçak göçmenler, Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

8 kaçakçı tutuklandı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 göçmen kaçakçısı ise tutuklandı.

Balıkesir'de 33 kaçak göçmen ile 8 organizatör yakalandı
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