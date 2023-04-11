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Ayrılık aşamasında olduğu 19 yaşındaki eşini öldürüp eğlenmeye gitti

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, ayrılma aşamasındaki eşini amcasının iş yerine götürüp bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti işledikten sonra eğlence mekanına giderek eğlendiği öğrenilen zanlı, daha sonra sabah saatlerinde Karşıyaka ilçesinde polis merkezine giderek suçunu itiraf etti ve teslim oldu.

Ekleme: 11.04.2023 - 16:24 Güncelleme: 11.04.2023 - 16:25 / Editör: Ozge Selin
Ayrılık aşamasında olduğu 19 yaşındaki eşini öldürüp eğlenmeye gitti
Olay, dün gece saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı 846 sokakta bulunan bir iş hanının 3'üncü katında bulunan boş iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.K. (31), ayrılma aşamasındaki eşi Zehra Kalmaz (19) ile konuşmak için yurt dışında olan amcasının iş yerine çağırdı. Adrese giden Zehra Kalmaz ile İ.K. arasındaki tartışanın zamanla kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K., yanındaki bıçakla Zehra Kalmaz'ı yaralayarak olay yerinden kaçtı.

KARISINI ÖLDÜRÜP EĞLENCE MEKANINA EĞLENMEYE GİTMİŞ

Sabah saat 10.30 sıralarında ise İ.K.'nin Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine giderek karısını öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet zanlısı kocanın polis verdiği ifadede karısını bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından bir eğlence mekanına giderek eğlendiğini söylediği ve suçunu itiraf etmek için karakola geldiğini söylediği öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İ.K.'nin polis merkezinde suçunu itiraf etmesinin ardından adrese giden polis ekipleri, Zehra Kalmaz'ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, 3 yerinden bıçaklandığı öğrenilen Kalmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrılık aşamasındaki kocası tarafından öldürülen 19 yaşındaki Kalmaz'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ayrılık aşamasında olduğu 19 yaşındaki eşini öldürüp eğlenmeye gitti
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