Artvin'de heyelan! Kara yolu ulaşıma kapandı...

Artvin'in Ardanuç ilçesi Ferhatlı Tüneli mevkisinde saat 11.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaç kopan kaya parçaları ve toprak, Artvin- Ardanuç yolunu iki yönlü trafiğe kapattı.Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makineleri ile temizlik çalışması başlattı. Bölgede ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.