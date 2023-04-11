Adana'da yolcu otobüsünün zulasında 100 kilo uyuşturucu bulundu

Adana'da yolcu otobüsünü uyuşturucu taşımak için kullanan şoför ve iki kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu kentlerinden gelen bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine uygulama noktasında durdurdu.İçerisinde yolcu bulunmayan araçta narkotik köpekle yapılan arama sonucu koltuklar arasına gizlenmiş, 155 pakette toplamda 100 kilo 294 gram esrar ele geçirildi.Otobüsün şoförü 45 yaşındaki Mehmet K. ile yanındakiler 33 yaşındaki Mahmut A. ve 22 yaşındaki Mehmet Ali K., polis tarafından gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.