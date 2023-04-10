WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geliyor! Artık kişi eklemek çok daha kolay olacak

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.Windows, Android ve iOS platformlarında sürekli testler gerçekleştiren WhatsApp, şimdi de kullanıcıların uygulamadan çıkmadan kişi eklemesine veya kullanıcı bilgilerini düzenlemesine izin verecek.WhatsApp, kullanıcıların uygulamadan çıkmak zorunda kalmadan kişi eklemesine veya bilgilerini düzenlemesine olanak tanıyan yeni bir özellik yayınladı.Şimdilik beta kullanıcılarına sunulan bu özellik sayesinde bazı beta kullanıcıları artık WhatsApp'tan ayrılmadan kişi listelerine veya Google hesaplarına kolayca yeni kişiler ekleyebiliyor.Bu yeni güncelleme ile birlikte düzenlemek istediğiniz kullanıcının profiline girerek düzenleme işlemi de yapabilirsiniz. Bu sayede kullanıcılar, artık yeni kişi eklemek için telefon rehberi uygulamasını kullanmak zorunda kalmayacak. Şimdilik beta kullanıcılarına sunulan güncellemenin, yakın bir zamanda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.