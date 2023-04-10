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Trafik sigortalarında yeni dönem! 3 bin TL'lik indirim geliyor

Trafik sigortasında yeni dönem 1 Mayıs’ta başlıyor. 26 milyon araç sahibinin ödeyeceği primler değişirken, yeni hasar basamak sistemi de uygulamaya girecek. Yeni sistemde hasarsız sürücülerin ödeyeceği fiyat da 2 bin 933 liraya düşecek.

Ekleme: 10.04.2023 - 11:57 Güncelleme: 10.04.2023 - 11:59 / Editör: Ozge Selin
Trafik sigortalarında yeni dönem! 3 bin TL'lik indirim geliyor
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete'nde yayımlanan kararla hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde bu yüzde 20'ye kadar indirim uygulanabilecek.

AYLIK ARTIŞ ORANINDA İNDİRİM

Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs'ta yüzde 5 artırımlı olacak. Mayıstan itibaren aylık tavan fiyat artışı ise yüzde 2 olacak. Önceki düzenlemede aylık artış yüzde 4,75 olarak uygulanıyordu. Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.

HASARLI VE HASARSIZ ORANINDA DEĞİŞİKLİK

Kararla birlikte hasarsızlık indirimi ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti. Hasar ve hasarsızlık indirimini belirleyen basamak sayısında yapılan değişiklikle 7 olan basamak sayısı 9'a çıkarıldı. En yüksek hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek. Buna karşılık hasar nedeniyle primle yüzde 200 artırılabilecek. Tabloya eklenen 0 basamağında prim artırım oranı yüzde 200, 8. basamakta ise hasarsızlık prim oranı yüzde 50 olarak belirlendi. Tabloya göre en az 5 sigorta süresi boyunca 7. basamakta bulunan sigortalılara bir tazminat ödenmemesi halinde 8. basamakta yer alan indirim uygulanacak.
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