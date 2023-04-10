  • USD: 19,23 - 19,27
  • EURO: 21,00 - 21,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

TCG Anadolu için gurur günü! Dünyada eşi yok: Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi, Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu donanmanın hizmetine giriyor. TCG Anadolu, bugün Erdoğan'ın katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.

TCG Anadolu için gurur günü! Dünyada eşi yok: Başkan Erdoğan açılışını yapacak
Ekleme: 10.04.2023 - 09:46 Güncelleme: 10.04.2023 - 09:50 / Editör: Ozge Selin
TCG Anadolu için gurur günü! Dünyada eşi yok: Başkan Erdoğan açılışını yapacak
TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi, Başkan Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda, Savunma Sanayii Başkanlığı'nca (SSB) 2015 yılında başlatıldı. Mayıs 2019'da denize indirilen gemi, Haziran 2022'de itibariyle deniz kabul testlerine başladı.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, bugün Erdoğan'ın katılacağı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.

İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edilen ve yüzde 70 yerlilik oranı olan geminin benzeri ölçek bakımından dünyada yalnızca 12 ülkede bulunuyor.

TCG Anadolu, üzerine iniş kalkış yapacak SİHA'larla birlikte dünyada ilk kez bir 'SİHA gemisi' haline gelecek.

TCG Anadolu için gurur günü! Dünyada eşi yok: Başkan Erdoğan açılışını yapacak

Ayrıca gemiye yine BAYKAR tarafından geliştirilen Kızılelma Muharip İnsansız Savaş Uçağı ve TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET Hafif Taarruz Uçağının da iniş kalkış yapabilmesi için çeşitli çalışmalar devam ediyor.

Erdoğan, törende ayrıca 3 yeni MİLGEM firkateyninin de sac kesimini yapacak.

TCG Anadolu için gurur günü! Dünyada eşi yok: Başkan Erdoğan açılışını yapacak
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Karadeniz'deki tarihi keşfe ilişkin Yunan gazeteden dikkat çeken analiz: Türkiye'nin en büyük enerji projesi
Romanlardan CHP il binası önünde aday listesine tepki
TCG Anadolu için gurur günü! Dünyada eşi yok: Başkan Erdoğan açılışını yapacak
AK Parti milletvekili aday listesi il il açıklandı! Şahlanış dönemi başlıyor: Kadınlara pozitif ayrımcılık
Depremden etkilenen 11 il ihracatta yaraları sarıyor
Sadullah Ergin CHP'den aday oldu: Partililer 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı
Bakan Koca'dan vekil adayı olmaması sonrası ilk paylaşım: Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan İYİ Parti'nin Kocaeli'nden 1. sıra adayı oldu
HDP'li Sibel Yiğitalp'ten özerklik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum
Süleyman Şenol Meral Akşener'i 'erdemsiz' olarak niteleyip vekil adayı olduğu İYİ Parti'den istifa etti: Kurucu hedeflerden saptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Durmak yok' deyip paylaştı: Son birkaç haftada yaptıklarımız
Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listesini duyurdu: Fatih Erbakan İstanbul 2'nci Bölge 1'inci sıradan aday
Kılıçdaroğlu'yla alay eden Mehmet Emin Ekmen CHP listesinden aday oldu
CHP, teröristbaşı Öcalan'ı öven paylaşımları bulunan Onur Konuralp'i Ankara'dan aday gösterdi
Mansur Yavaş, Ankara için seçime kadar çalışmayacağını itiraf etti!
AK Parti'den milletvekili adayı olan Osman Gökçek'ten ilk açıklama!
Osman Gökçek AK Parti'den milletvekili adayı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile ilgili söyledikleri gündem oldu
Zemzemdeki esrarengiz sır: Bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi

Zemzemdeki esrarengiz sır: Bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi

10 Nisan hava durumu: Kuvvetli yağış tüm yurtta etkili olacak? Bugün hava nasıl olacak?

10 Nisan hava durumu: Kuvvetli yağış tüm yurtta etkili olacak? Bugün hava nasıl olacak?

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Dünyada eşi benzeri yok: Herkes görmek için saatlerce yol yürüyor

Dünyada eşi benzeri yok: Herkes görmek için saatlerce yol yürüyor

WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geliyor! Artık kişi eklemek çok daha kolay olacak

WhatsApp'a beklenen özellik nihayet geliyor! Artık kişi eklemek çok daha kolay olacak

PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler

PÖH'ün terör operasyonu tatbikatından kareler