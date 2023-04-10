Dün CHP'yi listeler üzerinden eleştiren İsmail Saymaz bugün Halk TV ile yollarının ayrıldığını duyurdu

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Partilerin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi, dün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Listelerin YSK'ya teslim edilmesi sonrası partilerin aday gösterdiği isimler de kamuoyuyla paylaşıldı.CHP'nin listesinde yer alan bazı isimler dikkat çekti ve muhalefet kanadında büyük tartışmalar çıktı.Başta DEVA Partili Sadullah Ergin ve geçmişte AK Parti'de siyaset yapan bazı isimlerin CHP listelerinden milletvekili adayı olması, CHP yandaşlarını bir hayli kızdırdı. Geçtiğimiz yıllarda Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile kişisel tartışmalara giren Ergin'in CHP listesinden aday olmasına tepki gösteren İsmail Saymaz, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay'ın başını çektiği CHP'liler, 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı.CHP yandaşı Halk TV'de bir süredir program yapan ve köşe yazısı yazan Gazeteci İsmail Saymaz, kanal ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Twitter'dan haberi duyuran Saymaz, 'Bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.' dedi.Saymaz, geride kalan gün CHP milletvekili adayları listesi üzerinden partiye, 'Seçimden sonra TBMM'de iki AK Parti olacak. Biri mevcut AK Parti, öteki de CHP listelerinden girecek olan eski AK Parti.' şeklinde eleştirilerde bulunmuştu.Saymaz'ın açıklaması sonrası Halk TV'den yapılan duyuruda, 'Saymaz, sözleşmesinin bitimine 4 ay olmasına karşın kurumumuzla olan bağını kopardı. Bu tutumu hiç profesyonelce ve etik bulmadığımızı ifade etmek isteriz.' denildi.