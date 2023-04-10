Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine destek veren genel başkanlarla birlikte TCG Anadolu'da SİHA'lar önünde poz verdi

Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tarihi törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı. Erdoğan, törenin ardından Cumhur İttifakı liderleriyle çekilen kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak "Yolun açık olsun TCG Anadolu." notunu düştü.

Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu İstanbul Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.Tuzla TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni ve Yeni MİLGEM Fırkateynleri Sac Kesme Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Güçlü bir diplomasi yürütmek için güçlü bir savunma yapmak şart. Nihai hedefimiz tam bağımsız savunma sanayiidir. Savunma sanayi bütçemizi 75 milyar dolara yükseltiyoruz.' dedi.Dünyanın ilk SİHA gemisi, Türkiye'nin de en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiği tarihi törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da katıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin ardından Cumhur İttifakı liderleriyle çekilen kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak 'Yolun açık olsun TCG Anadolu.' notunu düştü.