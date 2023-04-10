CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde ateş açan zanlıların görüntüleri ortaya çıktı: Araçta çalan PKK yanlısı şarkı detayı dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde boş mermi kovanları bulunmuştu. Bu olaydan birkaç gün önce İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına isabet eden mermilerin bekçi-hırsız kovalamacası sonrası ortaya çıkmasını görmezden gelen CHP'liler, yaşananlardan iktidarı sorumlu tutarak, "Geçen hafta İYİ Parti’ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini öngörmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk" diyerek olaydan siyaset devşirmişti. Silahlı saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Zanlıların ateş açtığı sırada araçta çalan müziği de PKK'ya yakınlığıyla bilinen bir grubun seslendiriyor olması dikkat çekti.

İYİ Parti'nin İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan İl Başkanlığına geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde iki adet kurşun isabet etti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 13 saat sonra emniyete intikal ettirilen olaydan siyaset devşirerek, saldırıdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sorumlu tuttu.Gerçek emniyet ekiplerinin zanlıyı kısa süre içinde yakalamasıyla ortaya çıktı. İl Başkanlığına, tam karşısında yer alan şantiye alanında hırsızlık yapan zanlılara ateş açan inşaat bekçisinin silahından çıkan mermilerin isabet ettiği belirlendi.Benzer bir olay CHP İl Başkanlığında da yaşandı. 6 Nisan 2023 Perşembe günü saat CHP İstanbul İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda olayda zanlılar gözaltına alındı.Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde E.D. isimli şahsın sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği belirtildi.CHP de İYİ Parti gibi yaşananlardan siyaset devşirdi: Saldırılar olursa şaşırmayacağımızı biliyordukCHP'li Canan Kaftancıoğlu, yaşananlar sonrasında, 'İl Başkanlığımıza böyle bir saldırı olacağına dair herhangi bir duyumumuz yoktu. Ancak geçen hafta İYİ Parti'ye yapılan saldırıdan sonra bu tip saldırıların olabileceğini öngörmesek de olursa şaşırmayacağımızı biliyorduk. Nitekim şaşırmadık da' ifadelerini kullanarak yaşananlardan siyaset devşirmişti.CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.Görüntülerde sosyal medya yayını sırasında şüphelinin peş peşe havaya ateş açtığı görülüyor.Görüntülerde, otomobilde çalan şarkı dikkat çekti. Arka fondaki şarkının bölücü terör örgütünü güzelleyen, örgüt üyelerinin terör eylemlerine hazırlanmasında motive aracı olarak görülen ve PKK propagandası yapan “Awaze Çiya” isimli bir gruba ait olduğu belirlendi. Söz konusu Kürtçe şarkının sözlerinde PKK lehine ifadelerin bulunduğu ortaya çıktı.