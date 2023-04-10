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CHP Denizli'de ithal aday tartışması: Denizli’deki CHP’liler ithal adayı içine sindiremez

Denizli’de Millet İttifakı tarafından 3.sıra adayı gösterilen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ismine tepkiler artarak devam ediyor. CHP’nin önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Osman Saruhan “Kavgalı ve bitkin yapı ithal adayın önünü açmıştır. Denizlideki hiçbir üye partilim ithal adayı içine sindirmez” dedi. Beyağaç ilçesi önceki dönem CHP İlçe Başkanlarından Salih Gündoğdu ise “CHP Denizli’de intihar etmiştir” diye yazdı.

CHP Denizli'de ithal aday tartışması: Denizli’deki CHP’liler ithal adayı içine sindiremez
Ekleme: 10.04.2023 - 22:04 Güncelleme: 10.04.2023 - 22:31 / Editör: Ozge Selin
CHP Denizli'de ithal aday tartışması: Denizli’deki CHP’liler ithal adayı içine sindiremez
14 Mayıs genel seçimlere girecek milletvekili adaylarının açıklanması ile birlikte Denizli'de CHP'de parti içinde kavga başladı. Listeye tepki gösteren partililer 3. sırada olması beklenen Gelecek Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Sosyal Politika Uzmanı Sema Silkin Ün'ün Denizli'den aday gösterilmemesi gerektiğini belirten paylaşımlar yapması dikkat çekti.

CHP Denizli'de ithal aday tartışması: Denizli’deki CHP’liler ithal adayı içine sindiremez

TARİH TEKERRÜRDEN İBARETTİR

Önceki dönem İl Başkan Yardımcılığı görevini yapan Osman Saruhan sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklama yaptı.

Saruhan paylaşımında 'Tarih tekerrürden ibarettir. Denizli Cumhuriyet Halk Parti'si bir kez daha aynı kaderi yaşayacak gibi. Hatırlayanlarınız vardır. Hasan Erçelebi, İlhan Cihaner, Mehmet Uğur Neşşar vakaları henüz çok taze dün gibi aklımızda. Cumhuriyet Halk Partisindeki dışardan bakıldığında kavgalı ve bitkin yapı ithal adayın önünü açmıştır... Denizlideki hiç bir üye partilim ithal adayı içine sindirmez sindiremez. Bu listede, bırakın şahsen yakın olduğumuz kişileri siyasal anlamda mücadele etsekte(belkide şahsen sevmesekte) örgütten gelenleri görmek isterdik. Tablo bu herkese hayırlı olsun... Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler' dedi.

CHP Denizli'de ithal aday tartışması: Denizli’deki CHP’liler ithal adayı içine sindiremez

CHP DENİZLİ'DE İHTİHAR ETMİŞTİR

Beyağaç ilçesi önceki dönem CHP İlçe Başkanlarından Salih Gündoğdu ise sosyal medya hesabından 'CHP Denizli'de intihar etmiştir' yazısı paylaştı.

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