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Bakanlar Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı: Kullanımı çok rahat

Müracaatta bulunduğu Togg'un asıl ve yedek kurasında kendisine çıkmadığını aktaran Bozdağ, bundan sonraki süreçte yerli ve milli otomobile sahip olanların güvenli, konforlu ve ekonomik bir araç kullanacağını anlattı.

Ekleme: 10.04.2023 - 20:18 Güncelleme: 10.04.2023 - 20:31 / Editör: Ozge Selin
Bakanlar Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı: Kullanımı çok rahat
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı. Müracaatta bulunduğu Togg'un asıl ve yedek kurasında kendisine çıkmadığını aktaran Bozdağ, bundan sonraki süreçte yerli ve milli otomobile sahip olanların güvenli, konforlu ve ekonomik bir araç kullanacağını anlattı. Makam aracı Togg ile ilk kez trafiğe çıkan Bakan Yanık ise bakanlık çevresinde tur attı.

Bakanlar Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı: Kullanımı çok rahat

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştiren Bozdağ, aracın millete ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Bakanlar Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı: Kullanımı çok rahat

Aracın yerli, milli, elektrikli, çevre dostu, akıllı olmasının, en ileri teknolojiyle donatılmasının, Türk işçi ve mühendislerinin, teknisyenlerinin elinden çıkmasının kendisini fevkalade gururlandırdığını ifade eden Bozdağ, 'Böylesi bir büyük şerefi bugün yaşamış olduk.' değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir hayali gerçeğe dönüştürdüğü için şükranlarını sunan Bozdağ, 'Türkiye'ye yerli ve milli otomobilimiz Togg'u kazandırdığı gibi pek çok yerli ve milli ilki de ülkemize kazandırdı. İşte bugün bunlardan bir tanesini elimizde tutuyoruz ve bizzat kullanıyoruz. Allah, Türkiye'nin yolunu bahtını açık etsin.' ifadelerini kullandı.

Bakanlar Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı: Kullanımı çok rahat

'Togg, güvenli, konforlu ve ekonomik'

Bakan Bozdağ, her insana bir şeyi hayal edip projelendirmenin sonra onun temellerini atıp hayata geçirmenin nasip olmayacağını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli ve milli otomobili hayal etmesinin, projelendirilmesine destek vermesinin ve aracın yollara çıkmasının önemini vurguladı.

'Kullanımı çok rahat'

Bekir Bozdağ, Togg ile ilk sürüşüne ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti:

'Diğer arabalarda sesi duyuyorsunuz, çok fazla gürültü fakat şu anda benim duyduğum bir ses yok. Sanki araba sessiz gidiyor. Kullanımı çok rahat. Tabii elektronik düzeniyle akıllı araba olmasını gerektirecek çok şey var. Onu da görüyorum ben. Çok muhteşem. Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim için de büyük bir şeref, büyük bir heyecan Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı.'

Bakanlar Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı: Kullanımı çok rahat

Bakan Derya Yanık, makam aracı Togg ile trafiğe çıktı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Derya Yanık, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim aldı. Makam aracı Togg ile ilk kez trafiğe çıkan Yanık, bakanlık çevresinde tur attı.

Togg'un Türkiye'nin yerli ve milli otomobil yapma sevdasının, arzusunun bir ürünü olduğunu belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

'Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğine nasip oldu. İnşallah milletimiz önümüzdeki süreçte yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde daha güzellerini üretecek ve ortaya koyacak. Önümüzdeki yüzyılı Türkiye yüzyılı yapma iddiamızı da böylece kuvveden fiile çıkarmış olacağız. Allah'tan bunu diliyor ve bunun için gayret gösteriyoruz. Togg'umuz bütün milletimize, bütün kullanıcılara ve önümüzdeki süreçte inşallah uluslararası alanda da kullanıcılarına, alıcılarına hayırlı uğurlu olsun. Bir milli değer olarak hepimizi gururlandıran, gerçekten göğsümüzü kabartan bir iş olmuş. Hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.'

Bakanlar Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı: Kullanımı çok rahat

'Akıllı cihazımız Togg ile gün sonunda yollardayız'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından 'Türkiye Yüzyılı' etiketiyle yaptığı paylaşımda, Togg ile ilk sürüşünün görüntülerini paylaştı.

Bakan Ersoy, 'Türkiye'nin otomobilini makam aracı olarak kullanmaya başladık. Yerli ve milli T10X akıllı cihazımız Togg ile gün sonunda yollardayız. 60 yıllık hayalimizin gerçekleşmesinde emeği olan başta Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.
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