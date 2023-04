Bakan Murat Kurum: Herkesin İstanbul'u için çalışmaya hazırız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Murat Kurum, Beykoz Kavacık'ta yer alan AK Parti İstanbul 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.AK Parti milletvekilleri listelerinin açıklandığı ilk gün, gece geç saatlere kadar süren İstanbul 28'inci Dönem Milletvekili Adayları İstişare Toplantısı gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan Kurum, bir gazetecinin bu yönde yönelttiği soruyu da cevapladı. Gece gündüz demeden vatandaşlara hizmet etmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Bakan Kurum, 'Bir gazeteci arkadaşımız az önce dedi ki; karşıda Millet İttifakı istifalarla masanın toplanıp, dağılmasıyla gündeme gelirken siz seçim takvimini, milletvekili adaylarınızı açıkladığınız ilk günde gecenin 03.00'ünde İstanbul'da milletvekili adaylarınızla bir fotoğraf verdiniz. Bu fotoğrafı sormak istedi. Aslında o fotoğraf AK Parti'nin fotoğrafı. 21 yılın fotoğrafı. 21 yıldır biz milletimiz için, vatandaşımız için, gece demeden, gündüz demeden, ben demeden, biz diyerek vatandaşımıza hizmet etmeye gayret gösterdik. Hep bu anlayışla çalıştık. Hiçbir zaman bu anlayıştan öte durmadık. Hep Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Bu iş bir bayrak yarışıdır' dedik. Bu bayrağı abilerimizden aldık. Genç kardeşlerimize verdik. Gençler büyüdü yine gençlere verdiler. İnşallah yine gençlere de vermeye devam edeceğiz. Ben fotoğrafı böyle özetlemeye çalıştım.' şeklinde konuştu.'GİRİLMEDİK GÖNÜL, ÇALINMADIK KAPI, GEZİLMEDİK SOKAK BIRAKMAYACAĞIZ'İstanbul'un Anadolu yakasında bulunan 14 ilçenin seçim sürecindeki karargâhı olacak, AK Parti İstanbul 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı için bir araya geldiklerini ifade ederek, 'İstikbalimizin teminatı ülkemiz için, ülkemizin geleceği için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Burası 14 Mayıs'ta inşallah kazanılacak büyük zaferin şahidi olacak. Buradaki her bir kardeşimle, her bir dava arkadaşımla bu süreçte girilmedik gönül, çalınmadık kapı, gezilmedik sokak bırakmayacağız. Sadece bu dönemde değil hep söylüyoruz. 'Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.' Biz 21 yıldır bu hizmetleri vatandaşımıza götürüyoruz. Her şeyi yapabiliyor muyuz? Muhakkak yapamıyoruz. Ama samimiyiz, tevazu içerisinde hareket ediyoruz. Milletimizin bu noktada ihtiyacı desteği neyse bu anlayışla hizmetlerimizi yürütmeye gayret gösteriyoruz.' dedi.'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIP 650 BİN KONUTUMUZU TAMAMLAYACAĞIZ'Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden dolayı bul Ramazan ayının buruk geçtiğini belirterek, '11 ilimizde 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bu depremden dolayı Ramazan'ı kendi yuvasında ailesiyle birlikte yaşayamayan yüz binlerce kardeşimiz var. Gerçekten büyük bir acı. Seçim sürecinde de bir an olsun o kardeşlerimizin acısını hiçbir zaman unutmayacağız. Hep onlarla birlikte onların acısını dindirebilmek için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz. Gece gündüz çalışıp, inşallah 1 yıl sonra afetzede kardeşlerimizin Ramazan'ı yeni yuvalarında geçirmeleri için ilk etapta 319 bin ve toplamda 650 bin konutumuzu tamamlayacağız. İnşallah bir dahaki Ramazan ayında, İstanbul teşkilatı olarak 14 Mayıs zaferimizle birlikte bayramı onlarla birlikte kutlayacağız.' şeklinde konuştu.'HİZMET ETMEK MEDENİYETİMİZE TARİHİMİZE HİZMET ETMEKTİR'Bakan Kurum, depremzede vatandaşların beklediği umuda cevap vermenin 85 milyonun boynunun borcu olduğunu ifade ederek, 'Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz hepimizden, büyük bir umut bekliyor. Bu yüzden depremzede kardeşlerimizin bizden beklediği bu umuda cevap vermek hepimizin 85 milyonun boynunun borcudur. Milletimizin yeni mutluluk hikâyelerini yavrularımız, çocuklarımız, kadınlarımız, ailelerimiz, yarınlarımız için hep birlikte yazacağız ve milletin adamıyla yazacağız, adamlarıyla yazacağız, sizlerle milletin hizmetkârlarıyla burada yazmaya devam edeceğiz! Bizler de, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle buradaki diğer kardeşlerimiz gibi biz de İstanbul'dan aday olma şerefine eriştik. Bu bir şereftir çünkü İstanbul'a hizmet etmek medeniyetimize tarihimize hizmet etmektir. Aslında topyekûn insanlık alemine hizmet etmektir. Bu bakımdan bizi İstanbul milletvekilliğine laik gören başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere teşkilatımıza, komisyonlarımıza da hepinizin adına tüm arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum.' dedi.'İSTANBUL'UMUZUN 39 İLÇESİ, 963 MAHALLESİ İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞTIK'Esenler'den Ataşehir'e, Beykoz'dan Kağıthane'ye, Üsküdar'dan Bağcılar'a, Ümraniye'ye kadar İstanbul'un her noktasında bugüne kadar durmadan çalıştıklarını söyleyen Bakan Kurum, 'Sevdalısı olduğumuz bu aziz şehirde İstanbul'umuzda, yıllarca hem TOKİ hem Emlak Konut Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmış bir kardeşinizim. O yaşlardan itibaren de bugüne kadar İstanbul'umuzun birçok noktasında projelerde, yatırımlarda vatandaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi adına projeler gerçekleştirdik. 5 yıllık Bakanlık sürecinde de İstanbul'umuzun 39 ilçesi, 963 mahallesi için gece gündüz demeden çalıştık ve bu manada yapılması gereken her işİ yapmaya gayret gösterdik. Esenler'den Ataşehir'e, Beykoz'dan Kağıthane'ye, Üsküdar'dan Bağcılar'a Ümraniye'ye, kadar İstanbul'umuzun her noktasında muhakkak hepimizin bir izi var her ilçesinde gayretimiz var. Vatandaşlarımızın bizden bu noktada talebi neyse hep o talepleri gerçekleştirebilme yapabilme amacıyla çalıştık.' ifadelerini kullandı.'İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİNİ TÜRKİYE'YE KAZANDIRACAĞIZ'İstanbul'da yapılacak tüm çalışmaların 360 derece bir bakış yapmak suretiyle anlatılacağını ifaden Bakan Kurum, şöyle devam etti:'Şimdi 14 Mayıs seçimlerine 34 gün kaldı ve hep beraber İstanbul'umuzun en temel problemlerini hep birlikte odaklanacağız. İstanbul'da yapacağımız tüm çalışmaları; yeni bir tabirle İstanbul'umuza 360 derece bir bakış yapmak suretiyle anlatacağız, uygulayacağız. Deprem ve kentsel dönüşüm noktasında altyapı sorunlarıyla, trafik problemleriyle, yeşil ve mavi alan yetersizliğini azaltacak, çevre kirliliği gibi meseleleri gündemimizde sürekli tutacağımız ve buna ilişkin de çözümlerimizi ortaya koyacağımız adımları hep birlikte atacağız. Bu noktada İstanbul'umuzun okullarıyla, eğitim hayatı ile hep birlikte özel olarak ilgileneceğiz. Sağlık, finans, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ni de bu ayın içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hem İstanbul'umuza kazandıracağız, hem Türkiye'ye kazandıracağız ki İstanbul bu noktada uluslararası Finans merkezi ile birlikte istihdam ve üretiminin arttığı gerçekten farklı bir kategoriye giriyor olacak.''GENÇLERİMİZİN İSTANBUL'UN YÖNETİMİNDE FİKİRLERİNİ CAN KULAĞIYLA DİNLEYECEĞİZ'Kültür, sanat ve spor alanında İstanbul'u hak ettiği noktaya ulaştırmak için tüm gayretlerini ortaya koyacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, 'Kadınlarımız gerçekten eli öpülesi annelerimiz, her zaman bizler için fedakârlıklar yaptılar, çocukları için evlatları için. Emin olun enkazda yavrusu enkaz altında annelerin feryadını o acıları görmeliydiniz. Belki kendi acılarını unutup orada komşusunun çocuğu için, oradaki akrabası için, eşi için dostu için yapmış olduğu mücadeleleri görmeliydiniz. İşte eli öpülesi annelerimiz, kadınlarımız için şehrin tüm imkânlarından faydalanmaları için buraya 81 ilden kadınlarımız geliyor. 81 ilde yaşayan ve yıllardır da İstanbul'da iş için aş için ekmek için mücadele veren ailelerimiz, kadınlarımız var. İstanbul'a gelip İstanbul'da denizi bile görmeyen ailelerimiz var. Dolayısıyla biz kadınlarımızın şehrin tüm imkânlarından faydalanmasını istiyoruz. Çünkü onlar her şeyin en iyisine layık ve bu imkânlara erişmeleri için de mücadelemizi sürdüreceğiz. Gençlerimiz, hep söylüyoruz inşallah onlarla ilgili çok güzel projelerimiz var. Gençlerimizin İstanbul'umuzun yönetiminde sadece söz sahibi değil hak sahibi olmaları için onların fikirlerini can kulağıyla dinleyeceğiz.' şeklinde konuştu.Gençlerle birlikte yol yürümeye devam edeceklerini ifade eden Bakan Kurum, 'Engelli kardeşlerimiz için geliştirdiğimiz engelsiz şehir çalışmalarımızı belediyelerimizle birlikte arttıracağız ve İstanbul'umuzda kaliteli bir yaşamın önüne hiçbir engelin olmadığını, kardeşlerimiz için hiçbir engel tanımadığımızı somut projelerimize anlatıyor olacağız.' dedi.'KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİZ, HERKESE KUCAK AÇACAĞIZ'Bakan Kurum, yüzlerce yıldır İstanbul'un öznesi olan, kültür ve sanat alanında en başarılı hizmetleri yapan Ak Parti ve liderleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sanatın ve sanatçının yanında olduğunu da anlatacaklarını belirttiği konuşmasında şu ifadelere yer verdi:'Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkese kucak açacağız, gönlümüzü, fikirlerimizi paylaşacağız. İstanbul aslında bir spor şehri. 7'den 70'e tüm İstanbulluları teşvik edeceğiz. Sabahleyin yürüyüş ve bisiklet yollarında, az ileride Beykoz'umuz var. Burada birlikte bir bisiklet yürüyüş parkurunun ilk etabını tamamladık, ikinci etabını yapacağız. Millet bahçelerimizin 39 ilçedeki sayısını miktarını arttıracağız. Her İstanbullu sabahleyin spor yaparken, çoluğuyla çocuğuyla o yürüyüş yollarında, Pendik'in, Tuzla'nın, Kartal'ın sahilinde, Kadıköy'de o yürüyüş yaparken göreceksiniz yanına çoluğunu, çocuğunu alacak ve hep birlikte spor yaptıklarını anlatacağız,, hedeflerimizi anlatacağız. Tabi ki Türkiye Yüzyılını anlatacağız. Tüm İstanbullu kardeşlerimizi samimiyetle kucaklayacağız.'Türkiye'nin 81 ilini 500'e yakın gezmiş biri olarak samimiyetin karşısında duracak hiçbir gücün olmadığını, tevazuunun ise açamayacağı hiçbir kapının olmadığını kaydeden Bakan Kurum, 'Buradaki her bir kardeşimizin de, milletimizin de yegâne temeli, talebi budur. Yunus Emre'nin dediği gibi 'dostun evi gönüllerdir' biz hep birlikte AK Parti ailesi olarak gönüller yapmaya geldik diyeceğiz. AK Parti'nin her bir Ak gönüllü kardeşimizin şiarı, hedefi, amacı, gayesi budur. Bu anlayışla biz AK Parti'yiz. Biz bu milletin, bu aziz milletin ta kendisiyiz. Çocukluğumuz okulsuz köylerde geçti. Milletimiz için hep birlikte koştuk. Nice köylere okul yaptık. 21 yıldır bir günden bir güne sıcak yuvalarımızda, evlerimizde oturmadık. Evsiz, barksız, ocaksız beldelere, köylere koştuk, mahallelere gittik ve nice evler yaptık, nice yuvalar kurduk.' diye konuştu.'YARA AÇANLARDAN DEĞİL, HEP YUVA KURANLARDAN OLDUK, HERKESİ KUCAKLADIK'Bu ülkede yol olmayan neresi varsa hep birlikte oraya koştuklarını anımsatan Bakan Kurum, 'Bu millete nice yollar yaptık. Köprülerimiz yoktu, üniversitelerimiz yoktu. Köprüsüz yerlere koştuk, nice köprüler yaptık. Karanlık eller gönlümüzü kırdı, ama hiçbir zaman yıkılmadık. Biz Anadolu'ya koştuk. Orada nice kalpleri onardık nice gönüller yaptık. Dar gününde, afet gününde sellerde yangınlarda hep milletimizin dizinin dibindeydik. Yara açanlardan değil hep yuva kuranlardan olduk. Zorlaştırmadık, hep kolaylaştırdık. Hiç kimseyi ayırt etmedik, ayırmadık, herkesi kucakladık. Milleti siyasetin merkezine aldık, hep milletimiz için siyaset dedik ve ülkemizi zenginleştirdik. Eser siyasetinden asla ve asla vazgeçmedik, daima ürettik' ifadelerine yer verdi.28 Şubatçıların, vesayetçilerin e-muhtıraların tehditlerinden hiçbir zaman korkmadıklarını da vurgulayan Bakan Kurum, '25 Aralık kumpasıyla geldiler yolumuzdan bir an olsun bile sapmadık. 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşadık ve hep birlikte Cumhur ittifakı olarak sokağa çıktık, kanla mücadele verdik. Milletçe direndik, milli irade destanı yazdık. Kardeşlerim, inşallah bugün de saflar çok açık bir şekilde netleşmiştir. Bir tarafta ayağa kalkmış bir Türkiye diyen Cumhur ittifakımız var. Diğer tarafta Türkiye'ye dair hiçbir projeleri olmayan tek bir proje üretmeyenler var. Ve işte dünkü manzaralarında hep birlikte görüyoruz. Bir yanda milletiyle birlikte 2053 hedeflerine yürüyenler var. Diğer yanda eski Türkiye'ye geri dönmek isteyenler var. Bir tarafta İstanbul'un deprem bütçesini 6 kat düşürenler, 5 yılda 100 bin konut yapacağız deyip milletin umuduyla oynayanlar aynı deprem planını 3 kez tanıtım yapmak suretiyle yapanlar var. Diğer tarafta bu ülkeye milyonlarca yeni yuva kuran, yeni yuva kazandıran, sosyal konutlarıyla, kentsel dönüşüm projeleriyle Ak Parti var, Cumhurbaşkanımız var' dedi.'HERKESİN İSTANBUL'U İÇİN, ÇALIŞMAYA, HAZIRIZ'Bakan Murat Kurum, 14 seçimdir kaybedenlerle, 14 seçimdir kazananlar arasında geçeceğini belirttiği konuşmasında, 'İnşallah milletimiz 14 Mayıs'ta bunlara en güzel cevabı verecektir. Bizler de hep beraber el ele, gönül gönüle İstanbul'dan en fazla milletvekili sayısını çıkaracağız. İstanbul'umuzu en güzel şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) en güçlü, en muazzam şekilde milletimizi ve İstanbul'umuzu temsil edeceğiz. Şimdi İstanbul için, herkesin İstanbul'u için çalışmaya hazırız. Eserlerin İstanbul'u için koşmaya hazırız ve hepimizin İstanbul'u için mücadele etmeye hazırız. Belediyelerimiz hazır, teşkilatlarımız hazır, ana kadememiz hazır, kadın kollarımız hazır, gençlik kollarımız hazır, İstanbul hazır, bizler hazırız. İnşallah hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz diyorum. Ben buradaki tüm arkadaşlarıma inanıyorum, güveniyorum. İnşallah bu 34 günlük süreçte tüm İstanbul'umuza dokunacağız. 21 yıldır yaptıklarımızı anlatacağız. Ve hep birlikte inşallah bu zaferi, 14 Mayıs zaferini en yüksek oy aldığımız yerde inşallah balkon konuşması yapmak suretiyle buradan Sayın Cumhurbaşkanımızı Ankara'ya uğurlayacağız.' diye konuştu.