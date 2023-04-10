Alman gazeteci Raphael Geiger: Erdoğan haklı Batılı ülkelerin PKK'ya karşı tutumu samimi değil

Bir dönem İstanbul'da da görev yapan Alman gazeteci Raphael Geiger, Avrupa'nın terör örgütü PKK'ya karşı olan tutumunun samimi olmadığını söyledi. Süddeutsche Zeitung isimli haber sitesine konuşan Geiger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa konusundaki açıklamalarının haklı olduğunu vurgulayıp, "Avrupa’da birçok kişi, feminist idealler peşinde olan PKK’yı romantikleştiriyor. PKK, reşit olmayan çocukları Türk ordusuna karşı kullanmayı sorun olarak görmüyor." ifadelerini kullandı. Avrupa'da kolaylıkla PKK sempatizanlığı yapıldığını belirten Alman gazeteci, "PKK temsilcileri, PKK’nın Avrupa’da da terör örgütü sayılmasına rağmen İsveç’te istedikleri gibi gezebiliyorlar. Türkler için bu anlaşılmaz bir şey" dedi.

Türkiye, geçtiğimiz günlerde Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde alınan bu karar, İsveç'te de yankı uyandırdı. Terör destekçilerine yuva olup onları koruyan İsveç, Türkiye'nin taleplerini yerine getirmediği için NATO'ya katılım için onay alamadı. Yaşananlar Avrupa basınında da Türkiye'nin haklı taleplerini gündeme getirdi.Bir dönem İstanbul'da da görev yapan Alman gazeteci Raphael Geiger, Avrupa'nın terör örgütü PKK'ya karşı olan tutumunun samimi olmadığını söyledi.Gazeteci Bedrettin Bölükbaşı'nın Süddeutsche Zeitung isimli siteden aktardığı habere göre; Geiger, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa konusundaki açıklamalarının haklı olduğunu vurgulayıp, 'Avrupa'da birçok kişi, feminist idealler peşinde olan PKK'yı romantikleştiriyor. PKK, reşit olmayan çocukları Türk ordusuna karşı kullanmayı sorun olarak görmüyor.' ifadelerini kullandı.Avrupa'da kolaylıkla PKK sempatizanlığı yapıldığını vurgulayan Alman gazeteci, 'PKK temsilcileri, PKK'nın Avrupa'da da terör örgütü sayılmasına rağmen İsveç'te istedikleri gibi gezebiliyorlar. Türkler için bu anlaşılmaz bir şey' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerine destek veren Avrupa ülkelerini bu sözlerle uyarmıştı:'Buradan bir kez daha terör örgütlerine doğrudan veya dolaylı kucak açan destek veren ülkelere sesleniyorum. Koynunuzda yılan besliyorsunuz. Beslediğiniz o yılan her an sizi de sokabilir.'