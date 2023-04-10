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333 göçmen Afganistan’a gönderildi

Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde barındırılan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmeye devam ediliyor. Erzurum’a getirilen 333 düzensiz göçmen uçakla Afganistan’ın başkenti Kabil’e yollandı.

Ekleme: 10.04.2023 - 14:31 Güncelleme: 10.04.2023 - 14:32 / Editör: Ozge Selin
333 göçmen Afganistan’a gönderildi
Türkiye'nin birçok yerinde yakalanan İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde barındırılan düzensiz göçmenler sınır dışı edildi. Erzurum'da bulunan Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nden 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleriyle hastanede sağlık kontrolünden geçirilerek otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi. Pasaport işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, kentten Afganistan'a düzenlenen 4'üncü charter seferiyle Kabil'e yollandı. Geri Gönderme Merkezi'nden 106 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen de uçakla ülkelerine ulaştırılmak üzere otobüslerle İstanbul'a gönderildi. Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2023'den bu yana Erzurum Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezinden 684 Afganistan, 319 Pakistan ve 470 diğer uyruklardan olmak üzere toplam 1497 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yurda yasa dışı girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin girişlerinin, etkin sınır denetimleriyle engellendiği bildirildi.

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