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Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı! Sosyal medyada büyük tepki çekti

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir iftar programının ardından partisinin milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüştü. Görüşmeye ilişkin paylaşılan fotoğraftaki detay büyük tepkilere neden oldu. Daha önceki bir açıklamasında 'Seyyid' soyundan geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü.

Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı! Sosyal medyada büyük tepki çekti
Ekleme: 31.03.2023 - 23:53 Güncelleme: 1.04.2023 - 00:04 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı! Sosyal medyada büyük tepki çekti
CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul platformunun düzenlemiş olduğu iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu, programın ardından CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede CHP'li Canan Kaftancıoğlu da yer aldı.

AYAKKABI İLE SECCADEYE BASTI

Görüşmeye dair paylaşılan fotoğraftaki detay ise tepkilere neden oldu. Paylaşılan görselde, Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile Müslümanların namaz kılarken kullandığı seccadeye ayakkabı ile bastığı görüldü.

Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı! Sosyal medyada büyük tepki çekti

HAMZA DAĞ'DAN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken fotoğrafına ilişkin 'Ayakkabınız ile bastığınız yer, müslümanların secde ederken kullandığı seccadedir' değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı! Sosyal medyada büyük tepki çekti

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabı ile basmasına 'Yazıklar olsun' 'Bunlar milli değil' gibi yorumlarla tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı! Sosyal medyada büyük tepki çekti

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Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı! Sosyal medyada büyük tepki çekti
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