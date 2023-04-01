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İyi Parti il binasına isabet eden kurşunla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi! İşte ilk ifadesi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden kurşunlarla ilgili yapılan çalışmaların ardından Bayrampaşa'da olayda kullanılan, bulundurma ruhsatlı silahla birlikte gözaltına alınan inşaat bekçisi M.E. (39) Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelinin Gasp Bürodaki ilk ifadesinde; “Hırsızları görünce ateş ettim” dediği öne sürüldü.

Ekleme: 1.04.2023 - 13:33 Güncelleme: 1.04.2023 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
İyi Parti il binasına isabet eden kurşunla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi! İşte ilk ifadesi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Zeytinburnu D100 karayolu kenarındaki binasına 2 mermi isabet etti. Sabah binaya gelen görevlilerin kurşun izlerini fark etmesi üzerine polise bilgi verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için özel bir ekip kurdu.

Bu ekip, lazer kullanarak yaptıkları alan çalışmalarından önce merminin nereden geldiğini belirledi. Kurşunların binanın karşısında bulunan D100 karayolu kenarında yapımı devam eden bir inşaattan geldiğini tespit eden ekipler, çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. İnşaatın güvenlik kameralarını inceleyen polis, silah sıkan kişinin inşaatın bekçisi M.E. olduğunu belirledi.

Polis tarafından evinde gözaltına alınan M.E. işlemleri için emniyete götürüldü. M.E.'nin akşam inşaata hırsız girdiğini fark etmesi üzerine hırsızları korkutmak ve kaçırtmak için silah sıktığı, hırsızlar parti binası yönüne kaçınca o tarafa doğru hedef aldığı ve kurşunlardan 2 tanesinin de parti binasına isabet ettiği tespit edildi.

HIRSIZLARI KOVMAK İÇİN SIKTIM

M.E. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinde sorguya alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli emniyette verdiği ilk ifadesinde; 'Şantiyeye giren 3-4 tane hırsız gördüm. Onları görünce onları kovmak için ateş ettim' dediği öne sürüldü.


İyi Parti il binasına isabet eden kurşunla ilgili gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi! İşte ilk ifadesi
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