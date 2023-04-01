1 Nisan hava durumu: Marmara ve Ege bölgelerine uyarı!

Meteoroloji günlük raporunda bazı illere yoğun kar yağışı uyarısında bulunurken Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt'te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi. Lodos bugün saat 09.00'dan, pazar günü saat 06.00'ya kadar sürecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı, Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İstanbul'da 1 Nisan Cumartesi günü hava 18 derece parçalı bulutlu, 2 Nisan Pazar günü ise 16 derece yağmurlu olacak.EDİRNE 8°C, 21°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 7°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 0°C, 16°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 6°C, 21°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 12°C, 20°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlıMUĞLA 6°C, 14°CSağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 6°C, 19°CParçalı ve çok bulutluK.MARAŞ 2°C, 16°CParçalı bulutluANTALYA 10°C, 18°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlıHATAY 6°C, 18°CÖğle saatlerinde kıyıları sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 2°C, 16°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 2°C, 18°CParçalı ve çok bulutluKONYA 1°C, 18°CParçalı bulutluSİVAS -5°C, 10°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyorBOLU 2°C, 17°CParçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluDÜZCE 5°C, 21°CParçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurluKASTAMONU 1°C, 17°CParçalı çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 8°C, 19°CParçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trabzon çevrelerinin sağanak ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 1°C, 17°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 5°C, 17°CParçalı ve çok bulutluTOKAT 0°C, 16°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 2°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ -3°C, 11°CParçalı bulutluERZURUM -13°C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kar yağışlıKARS -8°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlıMALATYA -2°C, 14°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 0°C, 13°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR -1°C, 13°CParçalı bulutluGAZİANTEP 1°C, 15°CParçalı bulutluŞANLIURFA 2°C, 14°CParçalı bulutlu