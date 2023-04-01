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1 Nisan hava durumu: Marmara ve Ege bölgelerine uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 Nisan hava durumu tahminleri açıklandı. Yeni rapora göre İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli lodos (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ekleme: 1.04.2023 - 10:54 Güncelleme: 1.04.2023 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
1 Nisan hava durumu: Marmara ve Ege bölgelerine uyarı!
Meteoroloji günlük raporunda bazı illere yoğun kar yağışı uyarısında bulunurken Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt'te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-70 km/saat, yüksek kesimlerde 70-80 km/saat) şeklinde eseceği bildirildi. Lodos bugün saat 09.00'dan, pazar günü saat 06.00'ya kadar sürecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı, Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İstanbul'da 1 Nisan Cumartesi günü hava 18 derece parçalı bulutlu, 2 Nisan Pazar günü ise 16 derece yağmurlu olacak.

EDİRNE 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 12°C, 20°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 6°C, 14°C
Sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ 2°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 10°C, 18°C
Öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY 6°C, 18°C
Öğle saatlerinde kıyıları sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 1°C, 18°C
Parçalı bulutlu

SİVAS -5°C, 10°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

BOLU 2°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

DÜZCE 5°C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU 1°C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 8°C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trabzon çevrelerinin sağanak ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 0°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ -3°C, 11°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -13°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kar yağışlı

KARS -8°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -2°C, 14°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR -1°C, 13°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 14°C
Parçalı bulutlu
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