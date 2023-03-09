YSK'dan parmak boyası kararı: Seçimlerde kullanılmayacak
İYİ Parti’nin parmak boyası talebi YSK tarafından reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Parmak boyası için yasal düzenleme yapılması gerekiyor" ifadeleri yer aldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İYİ Parti'nin seçimde “parmak boyası uygulansın” talebi hakkında kararı açıkladı.
Habertürk'ten yer alan bilgiye göre YSK, İYİ Parti'nin talebini 'Parmak boyası için yasal düzenleme yapılması gerekiyor' cevabını verdi. YSK'nın açıklamasına göre 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde parmak boyası kullanılmayacak.
Habertürk'ten yer alan bilgiye göre YSK, İYİ Parti'nin talebini 'Parmak boyası için yasal düzenleme yapılması gerekiyor' cevabını verdi. YSK'nın açıklamasına göre 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde parmak boyası kullanılmayacak.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI