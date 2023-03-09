TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sepetçiler Kasrı'nda yapılan görüşmede, coğrafi olarak dünyanın neredeyse tamamını kapsayan, farklı din, dil, kültürden 5 ülkeyi bir araya getiren MIKTA'nın çok önemli bir platform olduğunu vurgulayarak, giderek daha görünür ve etkin bir işbirliği mekanizması haline gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Türkiye'nin, 2022'de yürüttüğü dönem başkanlığı süresince platformun gelişimine katkı sağlamaya çalıştığını ve dönem başkanlığını devralan Endonezya'ya desteğini sürdürmede kararı olduğunu ifade eden Şentop, "Sizin dönem başkanlığınızda da MIKTA'daki işbirliği ve koordinasyonumuzun ileriye taşınacağından hiç şüphem yok. Dönem başkanlığınızda başarılar diliyorum." dedi.Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisini anlatan Şentop, Türkiye'nin en büyük tesellisinin, dostlarını böylesi zamanlarda yanında görmesi olduğunu söyledi.Şentop, Endonezya'ya, Hatay'a gönderdiği arama kurtarma ekibi ve Hatay'da kurulan sahra hastanesi ile deprem sonrası gösterdiği güçlü dayanışma ve taziye mesajları için teşekkür etti.TBMM Başkanı Şentop, yaşanan felakete rağmen hayatın ve devlet işlerinin devam etmek durumunda olduğunu belirterek, parlamentolar arasındaki ilişkilerin güçlendirilerek devamının önemine işaret etti.Türkiye'nin tüm terör örgütleriyle mücadelesini de anlatan Şentop, özellikle FETÖ terör örgütüyle iltisaklı okulların Endonezya'daki faaliyetlerinin sonlandırılması konusundaki beklentisini aktardı.Şentop, "FETÖ, ilk hedefi Türkiye olmasına karşın esasen faaliyet gösterdiği her ülke için bir tehdittir. Bunu ciddiye almanız, kendi ulusal güvenliğiniz için önem arz etmektedir." diye konuştu.