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Kırmızı ışıkta geçti, kaza kaçınılmaz oldu! Beşiktaş'ta İETT otobüsü motosiklete çarptı

Kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü, otobüs şoförünün çarpmasıyla 10 metre boyunca sürüklendi. Sürücüyü, kazayı gören psikolog sakinleştirmeye çalıştı.

Ekleme: 9.03.2023 - 11:00 Güncelleme: 9.03.2023 - 11:09 / Editör: Ozge Selin
Kırmızı ışıkta geçti, kaza kaçınılmaz oldu! Beşiktaş'ta İETT otobüsü motosiklete çarptı
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde ihmalkarlık kazayı da peşinde getirdi.

Dün öğle saatlerinde Dolmabahçe Caddesi'nde yaşanan olayda, motosiklet sürücüsü Enes İlter, seyir halindeyken kırmızı ışıkta geçti.

Bu sırada, Beşiktaş'tan Kabataş yönüne giden İETT otobüsü motosiklete çarptı.

İlter, çarpmanın şiddetiyle önce otobüsün ön camına vurdu ardından yola savruldu. Motosiklet 10 metre boyunca sürüklendi.

Kazada hafif şekilde yaralanan genç adamın yardımına o sırada yoldan geçen özel ambulans görevlileri koştu.

Yaralıya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, daha sonra 112'yi arayarak ambulansın gelmesini bekledi.

Psikolog sakinleştirmeye çalıştı
Kazayı görerek yardıma koşan bir psikolog, ambulans gelene kadar İlter'le konuşarak sakinleştirmeye çalıştı.

İlter, ambulansın gelmesinin ardından Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'Otobüs hareket edince bunlar otobüsün önüne atladılar'
Kaza sırasında motosiklete çarpan otobüsteki yolculardan olduğunu belirten Hüseyin Başaran, bir başka motosikletin de kırmızı ışıkta geçtiğini ifade ederek şöyle konuştu:

Işıklar durdu, otobüs hareket edince bunlar otobüsün önüne atladılar. Yeşil ışık burada yanmasıydı, oradan arabalar geçmiş olacaktı. İki motosiklet vardı, bir tanesi gitti. Bu biraz gerideydi. Öndeki çekti gitti, otobüs arkadakine vurdu. Ama otobüs şoförünün hiçbir suçu yoktu.

'Şuuru yerinde'
Yaralının yardımına koşarak ambulans gelene kadar başından ayrılmayan psikolog Mehmet Fatih de şu ifadeleri kullandı:

İstemediğimiz bir trafik kazası oldu. Herhangi bir ciddi durum yok gibi duruyor. Ben buradan geçiyordum, hemen olay yerine geldim. Gürültüyü duydum olay yerine baktığımda motosikletli bu tarafa uçmuştu. Beni en çok sevindiren bilincinin açık olmasıydı. Şuuru yerinde, fiziksel herhangi bir sorunu yok.

'Birden önüme çıktılar'
Otobüs şoförü Kemal Aydın da, 'Kırmızıda geçti, ben duramadım çarptım. Ben Beşiktaş yönünden geliyordum, birden önüme çıktılar. İki motosikletliydi, ikisine de çarpıyordum, biri kurtardı.' şeklinde konuştu.

1Kırmızı ışıkta geçti, kaza kaçınılmaz oldu! Beşiktaş'ta İETT otobüsü motosiklete çarptı

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