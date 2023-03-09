Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem...
AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 00.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen depremin büyüklüğünü 3,8 olarak rapor etti.
AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen depremin büyüklüğünü 3,8 olarak rapor etti.
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