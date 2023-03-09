Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.AFAD VERİLERİ PAYLAŞTIAFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Hatay'da da hissedilen depremin büyüklüğünü 3,8 olarak rapor etti.