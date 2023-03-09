İYİ Parti masadan kalktı mı kaldırıldı mı? Ali Babacan'dan Meral Akşener'e cevap!

Altılı Koalisyon, uzun süredir bilmeceye dönen cumhurbaşkanı adayını duyurdu duyurmasına ama krizlerin de ardı arkası kesilmiyor. Masanın 12. toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aylardır söyleyemediği adaylık talebini sonunda diğer 5 parti liderine ifade etti. İşte olanlar da bundan sonra oldu.KILIÇDAROĞLU'NA REST ÇEKTİ YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU ÖNERDİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisinden ayrı olarak 5 partinin önceden Kılıçdaroğlu ismi üzerinde uzlaştığı ve kendisine bir dayatmada bulunduğunu belirterek itiraz etti. Akşener bununla kalmayıp masaya yaptırdıkları anketleri de örnek vererek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu isimlerinin cumhurbaşkanlığı adayı olmasını desteklediğini söyledi.AKŞENER KIZDI, GİTTİ, DÖNDÜ!Bu kararını bildiren Akşener'e diğer partilerden itiraz sesleri yükselirken gerginliklerin yaşandığı toplantının ardından Meral Akşener o gün için ipleri kopardı. Hem kameralar önünde her iki belediye başkanını göreve davet etti. Hem de aylardır ortağı olduğu masadaki diğer liderlere zehir zemberek sözlerle yüklendi. Dayatmalara boyun eğmeyeceğini söyledi. Akşener'in masayı dağıtması ile birlikte yaşanan büyük kriz ise yine İYİ Parti Genel Başkanı'nın attığı geri adımla şimdilik rafa kaldırılmış oldu. Akşener İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı bir formüle ikna edildi. Net şekilde karşısında olduğu Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etti.'MASADAN KALKMADIM KALDIRILDIM'Türk siyasetinde yaşanan en büyük krizlerden biri olan 12. Altılı Koalisyon toplantısı ile ilgili parti genel başkanları ve kurmayları tarafından yapılan açıklamalar ise kafaları karıştırmayı sürdürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında yaptığı açıklamalarda 'Masadan kalkmadım. Masa kalktı ve ben tek kaldım. Ayrılmaya zorlandım' demişti.BABACAN: AKŞENER AYRILDI SONRA GERİ DÖNDÜDeva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Akşener'in bu sözlerine cevap niteliğinde yeni açıklamalar geldi. Ali Babacan, o gün yaşanan masa dağıtan kriz hakkında 'Bütün bu gürültü topu topu 4 günlük. Masa dağılmadı da bir parti kalktı daha sonra tekrar geri geldi.' ifadelerini kullandı.YARKADAŞ: AKŞENER DÖNDÜĞÜ MASADA DA KRİZ ÇIKARDIÖte yandan CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci Barış Yarkadaş, geçtiğimiz günlerde bomba bir iddiayı dile getirdi ve Akşener'in masaya döndüğü toplantıda da yine kriz çıkardığını söyledi. O toplantıda neler olduğuyla ilgili ise kamuoyunu tatmin edici bir cevap gelmedi.Yarkadaş yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:Akşener'i anlayamıyorum. Partisinin barajın altında kalacağını görünce masaya dönüyor; toplantıda yine masayı terk ediyor. Akşener, Babacan'a sinirlenip çıkarken, Davutoğlu engelleyip salondaki mescitte 15 dk konuşuyor. Akşener geri dönüyor. Ne yapmak istediğini anlayan var mı?DAVUTOĞLU MÜDAHALE EDİNCE GERİ DÖNDÜDavutoğlu'nun müdahalesi ile yeniden masaya oturan Akşener, ortak vekil listesine dahil olmayacağını ve kendi listesiyle gireceğini beyan ediyor. Bir sorun yok; kendi tercihidir. Ancak yarattığı kriz muhalefete çok zarar verdi. Siyaset konuşulamaz hale geldi. Çok yazık etti.Akşener'in dün yarattığı krizi Davutoğlu 12. Maddeyi bizzat kaleme alarak çözüyor. Bir formül de bakanlık sayılarının artırılması. Davutoğlu ve Babacan'ın ilk hedefi mecliste grup kurmak. Umarım bu süreci de kazasız belasız atlatırlar.'KİMSE KENDİNİ VAZGEÇİLMEZ SANMASIN'Dün Saadet Partisi'nin ardından CHP Genel Merkezi'nin önüne gittim. Onlarca insanla sohbet ettim. Bu halkın umudunu kıranlar, emin olun ki; sokağa çıkacak yüz bulamaz. Herkes her şeyin farkında. Kimse kendini vazgeçilmez sanmasın. Kimse kendisini Kafdağı'nda görmesin.