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İbrahim Kalın Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrası konuştu! 'Görüşmelerimiz olumlu havada gerçekleşti'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'deki NATO Karargahında "Üçlü Muhtıra" çerçevesinde kurulan "Daimi Ortak Mekanizma"nın üçüncü toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrası konuştu! 'Görüşmelerimiz olumlu havada gerçekleşti'
Ekleme: 9.03.2023 - 19:15 Güncelleme: 9.03.2023 - 19:16 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Kalın Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrası konuştu! 'Görüşmelerimiz olumlu havada gerçekleşti'
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'deki İsveç ve Finlandiya ile yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kalın, 'Atılan bazı adımların memnuniyet verici olduğunu kaydettik. Ama süreç bitmiş değil. Terörizmin finansmanı, propagandasının yapılması yönündeki eylemlerin engellemesi için adımların atılmasını belirttik' dedi.

İşte İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:


Müttefiklerimizden de ülkemizin güvenlik kaygılarına dair adım beklemek en doğal hakkımız. Atılan bazı adımların memnuniyet verici olduğunu kaydettik. Ama süreç bitmiş değil. Terörizmin finansmanı, propagandasının yapılması yönündeki eylemlerin engellemesi için adımların atılmasını belirttik. Yasayla birlikte daha etkin olacaklarını İsveçli mevkidaşlarımız belirtiyorlar. Terörle mücadeleyle ilgili adımları yakından takip etmeye devam edeceğiz. Kararlılığımızı ifade ettik.

'GÜVENLİK KAYGILARIMIZI İFADE ETTİK'

İlgili birimlerimiz, mevkidaşlarıyla detaylı bilgi alışverişinde bulundu. Net şekilde ifade ettik. Mutabakatın tam anlamıyla uygulanmasını ifade ediyoruz. NATO'nun genişleme kararını destekliyoruz. NATO'nun bu süreçte kritik roller oynayacağının farkındayız. Geçmişte başka ülkeler yeni üye konusunda uzun süre bekleme yapmışlardı. Yunanistan'ın tavrını kastediyorum. Somut güvenlik kaygılarımızı ifade ettik. Bugünkü toplantımızda ileriki toplantının yakın zamanda yapılmasında mutabık kaldık.

'TÜRKİYE'DEN KAYNAKLI BİR GECİKME SÖZ KONUSU DEĞİL'

Önümüzdeki günlerde opsiyonları değerlendireceğiz. Farklı alternatifler dile getiriliyor. Türkiye'den kaynaklanan gecikme söz konusu değil. Gerekçe bir takım gecikmeler olursa, süreç elbette uzar. NATO ittifakının güçlendirilmesi konusunda nasıl yapıcı olduysak, yine olmaya devam edeceğiz. Parlamentoda sorunla karşılaşmayacaklarını mevkidaşlarımız bize ilettiler. Terörle mücadele yasası 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe gireceği için o zaman daha hızlı adımlar atılacağı ifade ediliyor. Kendilerinin koyduğu bir tarih. Süreci takip edeceğiz.
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İbrahim Kalın Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrası konuştu! 'Görüşmelerimiz olumlu havada gerçekleşti'
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