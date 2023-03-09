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Beyaz Gazete
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Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan’dan hadsiz tehdit! 'AK Parti ve MHP'ye yaşama hakkı yok'

Gelecek Partisi kurucu üyelerinden Yusuf Ziya Özcan, attığı tweet ile tehditler savurdu. Özcan, “AK Parti-MHP iktidarı size bundan böyle yaşama hakkı yok” yazacak kadar ileri gittiği tweetini sildi. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da, Yusuf Ziya Özcan’ın tweetine, “Milletimiz bunların yüzünü güldürmeyecek bunun gibilere hiçbir zaman gün yüzü göstermeyecektir” ifadeleri ile cevap verdi.

Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan’dan hadsiz tehdit! 'AK Parti ve MHP'ye yaşama hakkı yok'
Ekleme: 9.03.2023 - 00:53 Güncelleme: 9.03.2023 - 01:04 / Editör: Ozge Selin
Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan’dan hadsiz tehdit! 'AK Parti ve MHP'ye yaşama hakkı yok'
6'lı koalisyonun adayını açıklamasının ardından Cumhur İttifakı karşıtları sosyal medyadan tehdit içerikli ifadeler yayınlamaya başladı. Bunlara bir yenisi de Gelecek Partisi kurucu üyelerinden Yusuf Ziya Özcan'dan geldi.

Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan’dan hadsiz tehdit! 'AK Parti ve MHP'ye yaşama hakkı yok'

'AK PARTİ VE MHP'LİLERE YAŞAMA HAKKI YOK'

Özcan'ın önce paylaşıp sonra sildiği tweetinde 'Sadece KHK'lılara yaptığınız zulümler ve aldığınız veballer sizi daima takip edecek ve bu alemde hak ettiğiniz cezayı göreceksiniz. AK Parti-MHP iktidarı size bundan böyle yaşama hakkı yok! Hesap verme zamanınız yaklaşıyor' ifadeleri yer aldı.

Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan’dan hadsiz tehdit! 'AK Parti ve MHP'ye yaşama hakkı yok'

'MİLLETİMİZ BUNLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEYECEK'

Yusuf Ziya Özcan'ın tehditler savurduğu tweetine yanıt ise AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'dan geldi. Cora, Özcan'a şu sözlerle yanıt verdi: 'Millet ittifakı CB adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini açıklandıktan sonra bu ve bunun gibi hırsız sahtekar FETÖ'cüler cesaretlenip sağa sola tehdit savuruyorlar. Milletimiz bunların yüzünü güldürmeyecek. Bunun gibilere hiçbir zaman gün yüzü göstermeyecektir'
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Gelecek Partili Yusuf Ziya Özcan’dan hadsiz tehdit! 'AK Parti ve MHP'ye yaşama hakkı yok'
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